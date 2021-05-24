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Главная Новости Досуг секс По каким причинам может не хотеться интимной близости
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По каким причинам может не хотеться интимной близости

Эксперты рассказали, какие причины могут вызвать снижение сексуального влечения и что с этим делать

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Секс — важная составляющая любых отношений, но многие люди периодически сталкиваются с проблемой снижения либидо и это можно объяснить несколькими причинами. 

По каким причинам может не хотеться интимной близости

Почему не хочется секса (фото из открытых источников)

Прием лекарств

Снизить сексуальное влечение может прием определенных лекарственных препаратов, например, антидепрессантов или антигистаминных средств. Если вы заметили, что ваше либидо снизилось, тогда стоит сходить к врачу и рассказать о своей проблеме, чтобы вам выписали альтернативное средство. 

Проблемы со здоровьем

На интимную сферу жизни существенно влияет и общее состояние здоровья, например, повышенный сахар в крови или же просто постоянное наличие сладкого в рационе может "отключить" ген, которые отвечает за половые гормоны. В таком случае, нужно обратиться за консультацией к врачу.

Усталость и стресс

Постоянный стресс и хроническая усталость могут привести к снижению сексуального влечения, поэтому нужно восстанавливать свое эмоциональное состояние. Возможно, вам нужно поменять обстановку, съездить куда-то отдохнуть или же научиться правильно распределять свои обязанности, чтобы времени хватало и на работу, и на отдых. 

Проблема в отношениях

Проблема может быть и во взаимоотношениях с партнером. Возможно, вас что-то не устраивает в сексе, но вы боитесь в этом признаться или открыть свои желания. А может начала в отношениях угасать страсть. В любом случае нужно сесть и поговорить, а не надеяться, что проблема решиться само собою.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский специалист Эрик Хазелтайн в результате нескольких исследований, пришел к выводу, что на сексуальное влечение может бессознательно влиять запах тела. 


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Источник: https://lifehacker.ru/chto-delat-esli-ne-xochetsya-seksa/
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