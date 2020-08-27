Все мы хоть раз слышали о "правиле 3 свиданий", которое гласит, что нельзя заниматься сексом с партнером раньше предложенного времени. Крупный британский сайт знакомств для женщин IllicitEncounters провел опрос, и похоже, что это правило теряет свою актуальность. Об этом пишет издание lemonade.

В данном опросе приняло участие 2000 женщин. Выяснилось, что 54 процента одиноких представительниц прекрасного пола готовы к интимной близости на первой встрече. И лишь 24 процента убеждены, что нужно подождать хотя бы 3 свидания.

Опрос показал, что "правило 3 свиданий" больше не работает. Фото: unsplash

За последние 10 лет число встреч, после которых происходит первый секс, уменьшилось с 3 до 2,5. Это значит, что сейчас молодые люди готовы к этому на первом или втором свидании.

Однако 63 процента опрошенных участниц также проголосовали за то, вторая встреча – самое оптимальное время для близости. И только остальные 9 процентов придерживаются популярного "правила 3 свиданий".

Большинство респондентов пояснили это тем, что секс на первых свиданиях позволяет стать более раскованным и уменьшить чувство стыда. Тем более, в эру интернет знакомств свидания стали более легкими, а секс еще доступнее.

82 процента женщин уверены, что правило 3 свиданий больше не работает, и сейчас устанавливать подобного рода правила будет совсем неактуально.

Джессика Леони, эксперт по сексуальным отношениям, объяснила, что в наше время формат знакомств приобрел совсем другую форму. Она говорит, что пара готова сразу решиться на близость, если есть химия.





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