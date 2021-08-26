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OnlyFans решила не блокировать контент сексуального характера

Запланированные на 1 октября изменения отменили

сегодня, 02:37
Автор:

Ольга Чародий

Контент-платформа OnlyFans не будет блокировать посты сексуального характера. Заметим, что неделям ранее она обещала обратное. Но, как передает Variety, компании удалось заключить новые соглашения с банками-партнерами. Это позволит пользователям продолжать публиковать откровенный контент.

OnlyFans решила не блокировать контент сексуального характера

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Создатели OnlyFans заявили, что "получили гарантии, необходимые для поддержки наших авторов". Также оформили новые соглашения с банками о выплате средств создателям контента на сайте, включая материалы откровенно сексуального характера. Запланированные на 1 октября изменения отменили. Администрация платформы собиралась запретить фото и видео полового акта, мастурбации и не только. Отменены изменения были обусловлены давлением банков и платежных систем, об этом рассказывал основатель OnlyFans.

Проект OnlyFans появился в 2016 году как соцсеть для знаменитостей, которые могли делиться своим контентом непосредственно с фанатами. Многие пользователи стали выкладывать свои обнаженные фото и видео, разрешено нынешней политикой сайта, и таким образом OnlyFans позволил многим секс-работникам получить площадку для работы. Также платформа популярна среди фуд-блоггеров, фитнес-инструкторов и музыкантов. Аудитория сайта составляет более 130 000 000 подписчиков, а его доход 2020 года достиг 2,4 миллиарда долларов.

Напомним, в сети можно найти безумное количество советов, касающихся тематики секса. Ими, к слову, кишит и Reddit. Один из пользователей форума спросил у других мужчин, что они делают, чтобы секс был лучшим. Ответы начали появляться мгновенно. Как рассказывает Maxim пользователи сети с огромной любезностью поделились советами. Они отметили, что нужно сделать, чтобы секс с любимым приносил максимум удовольствия! Помощь девушке в достижении оргазма обычно больше зависит от ритма, чем от силы. Если ты борешься с ритмом, попробуй включить музыку с приличным басом.


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Источник: https://variety.com/2021/digital/news/onlyfans-drops-porn-ban-sexually-explicit-policy-1235048705/
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