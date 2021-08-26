OnlyFans решила не блокировать контент сексуального характера

Контент-платформа OnlyFans не будет блокировать посты сексуального характера. Заметим, что неделям ранее она обещала обратное. Но, как передает Variety, компании удалось заключить новые соглашения с банками-партнерами. Это позволит пользователям продолжать публиковать откровенный контент.

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Создатели OnlyFans заявили, что "получили гарантии, необходимые для поддержки наших авторов". Также оформили новые соглашения с банками о выплате средств создателям контента на сайте, включая материалы откровенно сексуального характера. Запланированные на 1 октября изменения отменили. Администрация платформы собиралась запретить фото и видео полового акта, мастурбации и не только. Отменены изменения были обусловлены давлением банков и платежных систем, об этом рассказывал основатель OnlyFans.

Проект OnlyFans появился в 2016 году как соцсеть для знаменитостей, которые могли делиться своим контентом непосредственно с фанатами. Многие пользователи стали выкладывать свои обнаженные фото и видео, разрешено нынешней политикой сайта, и таким образом OnlyFans позволил многим секс-работникам получить площадку для работы. Также платформа популярна среди фуд-блоггеров, фитнес-инструкторов и музыкантов. Аудитория сайта составляет более 130 000 000 подписчиков, а его доход 2020 года достиг 2,4 миллиарда долларов.

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