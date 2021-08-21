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Мужчины поделились советами, которые позволят получить максимум удовольствия от секса

Один из пользователей форума спросил у других мужчин, что они делают, чтобы секс был лучшим

сегодня, 00:48
Автор:

Ольга Чародий

В сети можно найти безумное количество советов, касающихся тематики секса. Ими, к слову, кишит и Reddit. Один из пользователей форума спросил у других мужчин, что они делают, чтобы секс был лучшим. Ответы начали появляться мгновенно.

Мужчины поделились советами, которые позволят получить максимум удовольствия от секса

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Как рассказывает Maxim пользователи сети с огромной любезностью поделились советами. Они отметили, что нужно сделать, чтобы секс с любимым приносил максимум удовольствия!

1. Помощь девушке в достижении оргазма обычно больше зависит от ритма, чем от силы. Если ты борешься с ритмом, попробуй включить музыку с приличным басом.

2. Если стесняешься быстро закончить, узнай, что вам нужно, чтобы перейти во второй раунд. Поговори об этом с девушкой. Многим женщинам нравится идея, что они могут заставить своего парня быстро финишировать. Самое простое решение — заняться сексом дважды.

Напомним, сексуальная внешность или умение приготовить вкусный борщ? Успехи в карьере или зашкаливающий уровень IQ? Что же больше всего привлекает мужчин в женщинах? Речь идет не о модельных параметрах, а обычном уходе: красивых и ухоженных ногтях, волосах, запахе. Все это цепляет взгляд мужчин. А если девушка не заботиться о своей внешности, то вряд ли парень захочет узнать ее внутренний мир. Для мужчины не важно, сколько стоят ваши туфли, сумка и другие beauty- и fashion-тонкости, ему хочется рядом видеть уверенную в себе девушку, излучающую сексуальность.

Если вы чувствуете себя несчастной и ждете, что вот-вот появится в вашей жизни мужчина, способный вас наконец-то осчастливить, — вы глубоко ошибаетесь. Мужчин привлекают женщины, которые умеют радоваться мелочам, сохраняют внутреннюю гармонию, несмотря на стрессы, страхи и одиночество.


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Источник: https://www.maximonline.ru/sex/25-sovetov-muzhchinam-ot-muzhchin-o-sekse-s-zhenshinami-id674634/
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