Мужчины поделились советами, которые позволят получить максимум удовольствия от секса

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Ольга Чародий
В сети можно найти безумное количество советов, касающихся
тематики секса. Ими, к слову, кишит и Reddit. Один из пользователей форума
спросил у других мужчин, что они делают, чтобы секс был лучшим. Ответы начали
появляться мгновенно.
Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)
Как рассказывает Maxim пользователи сети с огромной
любезностью поделились советами. Они отметили, что нужно сделать, чтобы секс с
любимым приносил максимум удовольствия!
1. Помощь девушке в достижении оргазма обычно больше зависит
от ритма, чем от силы. Если ты борешься с ритмом, попробуй включить музыку с
приличным басом.
2. Если стесняешься быстро закончить, узнай, что вам нужно, чтобы перейти во второй раунд. Поговори об этом с девушкой. Многим женщинам нравится идея, что они могут заставить своего парня быстро финишировать. Самое простое решение — заняться сексом дважды.
Напомним, сексуальная внешность или умение приготовить вкусный борщ? Успехи в карьере или зашкаливающий уровень IQ? Что же больше всего привлекает мужчин в женщинах? Речь идет не о модельных параметрах, а обычном уходе: красивых и ухоженных ногтях, волосах, запахе. Все это цепляет взгляд мужчин. А если девушка не заботиться о своей внешности, то вряд ли парень захочет узнать ее внутренний мир. Для мужчины не важно, сколько стоят ваши туфли, сумка и другие beauty- и fashion-тонкости, ему хочется рядом видеть уверенную в себе девушку, излучающую сексуальность.Если вы чувствуете себя несчастной и ждете, что вот-вот появится в вашей жизни мужчина, способный вас наконец-то осчастливить, — вы глубоко ошибаетесь. Мужчин привлекают женщины, которые умеют радоваться мелочам, сохраняют внутреннюю гармонию, несмотря на стрессы, страхи и одиночество.
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