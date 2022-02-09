Не только Египет: где можно увидеть пирамиды

Египет часто ассоциируется с пирамидами, и редко кто задумывается об этих постройках в других частях света. Хотя египетские пирамиды кажутся потусторонними и недоступными человеческому пониманию, они не единственные пирамиды в мире. Цивилизация каждой страны имела свой собственный дизайн и метод, когда дело доходит до строительства пирамид, но они не менее впечатляющие, чем египетские. Об известных в мире пирамидах пишет thetravel.

Пирамиды ацтеков (фото из открытых источников)

Римские пирамиды





Рим известен множеством невероятных археологических сооружений. Пирамиду Цестия – можно найти прямо в центре города. Эта пирамида была построена в 12 г. до н. э., что делает ее не менее впечатляющей, чем любое другое классическое римское произведение архитектуры. Внутри был похоронен римский магистрат Цестий, в честь которого она была названа.

Может показаться необычным, что эта гробница находится в центре города и так близко ко многим другим популярным постройкам, но размещение было чисто случайным. Сначала он должен был найти место за пределами городской границы, но с расширением Рима, ставшим таким быстрым и неизбежным, это был просто пример того, как Рим захватил пространство гробницы, которая не была намеренно расположена в центре города. Однако это пошло на пользу сохранению гробницы, так как пирамида по-прежнему является одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников архитектуры в городе. Его внешний вид очень похож на египетские пирамиды.

Пирамиды ацтеков





Наиболее известными за пределами Египта являются пирамиды ацтеков, получивших свое название благодаря своим огромным размерам и историям, когда-то связывавшими с ними народ майя. Календарь майя, который, как говорится, предполагает многое, и среди них конец света. Во время этих важных прогнозов майя количество визитов к пирамидам растет, поскольку туристы все больше интересуются культурой, историей и назначением грандиозных сооружений.

Пирамида Солнца является третьей по величине пирамидой по всему миру. Хотя это все еще карликовое сооружение по размерам по сравнению с пирамидой в Гизе, оно не менее поразительно благодаря своей архитектурной структуре. Пирамиды ацтеков известны тем, что их основания гораздо шире, чем у любых других пирамид в мире, и построены снаружи, а не вверх, что делает их массивными по ширине, а не по высоте. Многие из этих пирамид имеют одинаковую конструкцию, включая пирамиду Луны, которая находится рядом с пирамидой Солнца. Лестница, ведущая к вершине этих пирамид, поразительна.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что интересного можно увидеть в Египте.

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