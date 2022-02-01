На сколько можно похудеть, занимаясь сексом

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Денис Подставной
Занятие сексом является не только приятным, но и энергозатратным процессом. Многие задавались вопросом, сравнима ли физическая нагрузка с занятием спортом и сколько можно потратить калорий за время одного акта.
Похудение во время секса
Согласно данным ученых, во время секса максимально можно сжечь до 100-150 ккал. Стоит отметить, что в исследовании учитывалась чистая физическая нагрузка в течение примерно получаса.
Как пишет издание Championat, на самом деле энергии во время полового акта тратится намного больше, и такая "тренировка" состоит из тех же частей, что и привычное фитнес-занятие.
1 часть - предварительные ласки (5-20 минут)
Эта "разминка" способствует ускорению частоты сердечных сокращений. Кроме того она активизирует большое количество клеток мозга, а также нервных окончаний. Отмечается, что у части людей в этот момент задействованы мышцы шеи и груди. Также в это время активно тратятся углеводы, сахар и крахмал — помогают поддерживать ускоренное кровообращение и повышение температуры.
2 часть — основная (3-60+ минут)
Основная часть процесса является индивидуальной. Исходя их темперамента партнеров может получиться, как кардио низкой-средней интенсивности (с частотой сердцебиения 60–70% от максимального), так и очень высокой.
В материале отмечается, что немалую роль играет и выбранная поза. В некоторых позициях нагрузка на отдельные группы мышц может быть выше, чем даже силовая работа на тренажерах. А ускорение к кульминации — пиковая трата энергии.
3 часть — заминка
Заключительная часть полового акта вызывает выплеск большого количества гормонов, который также нуждается в обеспечении энергией. Также происходит резкий скачок пульса и сокращение большого количества мышц, на что организм также расходует энергию.
Как пишет издание, во время секса происходит интенсивная работа всех систем организма. И хотя мышцы тратят не столько калорий, сколько во время средней тренировки, в комплексе организм расходует сравнимое со средним кардио или силовым направлением, количество энергии.
Сколько тратится калорий во время занятия сексом:
По результатам исследования, мужчины во время секса чаще всего тратят больше калорий, чем женщины. В среднем 125 ккал сжигает мужчина (за 30 минут секса), а женщина — 93 ккал.
Потратив это время на тренировку в среднем мужчина сжег бы 276 ккал, а женщина 213 ккал.
Для справки: cпециалисты говорят, что для того, чтобы сжечь один килограмм жира, нужно потратить 7700 ккал. Для того чтобы похудеть на два килограмма в месяц человеку нужно создать дефицит калорий на 3850 ккал в неделю.
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