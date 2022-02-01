На сколько можно похудеть, занимаясь сексом

Занятие сексом является не только приятным, но и энергозатратным процессом. Многие задавались вопросом, сравнима ли физическая нагрузка с занятием спортом и сколько можно потратить калорий за время одного акта.

Похудение во время секса

Согласно данным ученых, во время секса максимально можно сжечь до 100-150 ккал. Стоит отметить, что в исследовании учитывалась чистая физическая нагрузка в течение примерно получаса.

Как пишет издание Championat, на самом деле энергии во время полового акта тратится намного больше, и такая "тренировка" состоит из тех же частей, что и привычное фитнес-занятие.

1 часть - предварительные ласки (5-20 минут)

Эта "разминка" способствует ускорению частоты сердечных сокращений. Кроме того она активизирует большое количество клеток мозга, а также нервных окончаний. Отмечается, что у части людей в этот момент задействованы мышцы шеи и груди. Также в это время активно тратятся углеводы, сахар и крахмал — помогают поддерживать ускоренное кровообращение и повышение температуры.

2 часть — основная (3-60+ минут)

Основная часть процесса является индивидуальной. Исходя их темперамента партнеров может получиться, как кардио низкой-средней интенсивности (с частотой сердцебиения 60–70% от максимального), так и очень высокой.

В материале отмечается, что немалую роль играет и выбранная поза. В некоторых позициях нагрузка на отдельные группы мышц может быть выше, чем даже силовая работа на тренажерах. А ускорение к кульминации — пиковая трата энергии.

3 часть — заминка

Заключительная часть полового акта вызывает выплеск большого количества гормонов, который также нуждается в обеспечении энергией. Также происходит резкий скачок пульса и сокращение большого количества мышц, на что организм также расходует энергию.

Как пишет издание, во время секса происходит интенсивная работа всех систем организма. И хотя мышцы тратят не столько калорий, сколько во время средней тренировки, в комплексе организм расходует сравнимое со средним кардио или силовым направлением, количество энергии.

Сколько тратится калорий во время занятия сексом:

По результатам исследования, мужчины во время секса чаще всего тратят больше калорий, чем женщины. В среднем 125 ккал сжигает мужчина (за 30 минут секса), а женщина — 93 ккал.

Потратив это время на тренировку в среднем мужчина сжег бы 276 ккал, а женщина 213 ккал.

Для справки: cпециалисты говорят, что для того, чтобы сжечь один килограмм жира, нужно потратить 7700 ккал. Для того чтобы похудеть на два килограмма в месяц человеку нужно создать дефицит калорий на 3850 ккал в неделю.

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