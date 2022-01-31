Гид по сексуальности: какие бывают виды ориентации и что нужно знать

Американский биолог Альфред Кинси в 1948 году составил шкалу сексуальной ориентации, показав весь спектр типов сексуальности, известных в то время. Но с каждым годом он пополняется, потому что люди больше понимают себя и природу своего влечения.

Виды сексуальной ориентации (фото из открытых источников)

Автосексуальность

Этот термин означает отсутствие сексуального влечения к любому человеку, невзирая на пол, ориентацию и внешность, кроме себя самого. Автосексуал видит привлекательным себя на столько, что ему не интересен никто из окружающих.

Асексуальность

Есть люди, которым вообще не интерес секс — это и есть асексуалы. Их не привлекают ни женщины, ни мужчины. Асексуальность не предполагает закрытого образа жизни, просто люди с такой ориентацией не получают физического и эмоционального удовольствия от интимных отношений с другими.

Бисексуальность

Это романтическое, сексуальное влечение или сексуальное поведение как по отношению к мужчинам, так и к женщинам. Бисексуалы одинаково чувствуют физический порыв к представителям обоих полов.

Гетеросексуальность

Самая распространенная сексуальная ориентация в мире. Гетеросексуальность подразумевает романтическое и сексуальное влечение к людям противоположного пола.

Гомосексуальность

Вариант сексуального поведения, при котором человек испытывает влечение к представителям своего пола. Это мужчины, которым нравятся мужчины, и женщины, которых привлекают женщины — все относятся к этой категории.

Пансексуальность

Это вид ориентации при котором человека могут привлекать женщины, мужчины, трансгендеры, интерсексуалы (люди, не определившиеся с собственной половой принадлежностью).

Сколиосексуальность

Эта ориентация предполагает влечение к небинарным персонам или трансгендерам. Небинарные люди не относят себя к конкретному полу, а у трансгендеров гендерная идентичность не соответствует физиологическому полу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему люди меняют ориентацию.

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