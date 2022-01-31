Гид по сексуальности: какие бывают виды ориентации и что нужно знать

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Американский
биолог Альфред Кинси в 1948 году составил шкалу сексуальной ориентации, показав
весь спектр типов сексуальности, известных в то время. Но с каждым годом он
пополняется, потому что люди больше понимают себя и природу своего влечения.
Виды сексуальной ориентации (фото из открытых источников)
Автосексуальность
Этот
термин означает отсутствие сексуального влечения к любому человеку, невзирая на
пол, ориентацию и внешность, кроме себя самого. Автосексуал видит привлекательным
себя на столько, что ему не интересен никто из окружающих.
Асексуальность
Есть
люди, которым вообще не интерес секс — это и есть асексуалы. Их не привлекают
ни женщины, ни мужчины. Асексуальность не предполагает закрытого образа
жизни, просто люди с такой ориентацией не получают физического и эмоционального
удовольствия от интимных отношений с другими.
Бисексуальность
Это
романтическое, сексуальное влечение или сексуальное поведение как по отношению
к мужчинам, так и к женщинам. Бисексуалы одинаково чувствуют физический порыв к
представителям обоих полов.
Гетеросексуальность
Самая
распространенная сексуальная ориентация в мире. Гетеросексуальность
подразумевает романтическое и сексуальное влечение к людям противоположного
пола.
Гомосексуальность
Вариант
сексуального поведения, при котором человек испытывает влечение к
представителям своего пола. Это мужчины, которым нравятся мужчины, и женщины, которых
привлекают женщины — все относятся к этой категории.
Пансексуальность
Это
вид ориентации при котором человека могут привлекать женщины, мужчины,
трансгендеры, интерсексуалы (люди, не определившиеся с собственной половой
принадлежностью).
Сколиосексуальность
Эта
ориентация предполагает влечение к небинарным персонам или трансгендерам.
Небинарные люди не относят себя к конкретному полу, а у трансгендеров гендерная
идентичность не соответствует физиологическому полу.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему люди меняют ориентацию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости