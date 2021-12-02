Семь правил секса зимой, которые сделают интим незабываемым

Как насчет секса в холодное время года? Разжечь огонь страсти можно и тогда, когда за окном снег. Вот 7 советов, которые помогут улучшить сексуальную близость зимой.

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Свечи

Тусклый рассеивающийся свет имеет успокаивающий эффект. Свечи ассоциируются с романтикой. При таком освещении вы сможете смотреть в глаза партнеру и не стесняться.

Теплые носки

Ученые выяснили, что носки важны не только для сохранения тепла, но и для достижения оргазма! Носки ассоциируются с комфортом, а эта эмоция лишает тревожности. Показатели достижения женщинами оргазма увеличились на 30% после того, как они стали надевать во время секса носки!

Толстое одеяло

Спрячьтесь под просторное толстое одеяло – это быстро обеспечит тепло вашим телам. А еще много интересного можно делать под одеялом, в темноте и вдвоем!

Дневной секс

Зимой и осенью именно в это время суток у людей повышается уровень тестостерона, что способствует подъему либидо и обострению всех ощущений.

Напомним, насилие над детьми является общемировой проблемой, и Украина не исключение. В 2021 году этот День посвящен теме "Сделать круг доверия действительно безопасным для детей" Насилие над детьми является общемировой проблемой, и Украина не исключение. Сексуальная эксплуатация и сексуальное насилие считаются одними из самых жестких форм насилия в отношении детей. С 2018 года в Украине реализуется проект по предотвращению насилия над детьми в рамках Плана действий Совета Европы (2018-2022).

Деятельность закреплена в Стратегии Совета Европы по правам ребенка (2016-2021), в том числе в трех приоритетных направлениях: жизнь, свободная от насилия, правосудие дружеское к детям, и права детей в цифровой среде. Кроме того, проект является частью программы Совета Европы "Строим Европу для детей и вместе с ними".

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