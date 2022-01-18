7 необычных мест в твоей квартире, где можно заняться крутым сексом

Даже мысли о сексе могут вызвать ленивое зевание, если свести процесс к привычке и заниматься им в том же месте. Еще хуже, если прибавить к этому одну и ту же позицию. Но, к счастью, даже в маленькой квартире есть где разгуляться.

Отношения (фото из открытых источников)

Если в твоем доме нет специальной "красной игровой комнаты", как у героя "50 оттенков серого", то что еще остается? В спальне? Банально! На диване в гостиной? Чуть лучше, но не вдохновляет… В душе? Уже потеплее! Maxim назвал несколько крутых мест для секса. Вам понравится!

Этот кусок пластика, который казался тебе бесполезным, – отличный плацдарм для молниеносной сексуальной атаки! В зависимости от его ширины ты можешь усадить партнершу на него ягодицами и предложить ей обхватить тебя ногами, или (если позволяет растяжка) закинуть их на плечи.

Второй вариант: пусть партнерша оборется на подоконник ладонями и выгнет спину. Угол проникновения будет несколько необычным, но это лишь придаст яркости ощущениям. Как и тот факт, что за вами могут наблюдать соседи или прохожие с улицы. Поэтому для минимизации шумовых эффектов форточку все же следует предварительно закрыть!

Подготовка: минимальная. Достаточно заранее убрать из стоящего на нем подоконника книги, а также стереть пыль.

Попроси партнершу достать банку с вареньем из лыжной мази, который уже три года ждет в свое время в амбаре. И когда она, ничего не подозревая, окажется внутри, внезапно выключи свет, обними ее сзади и предложи заняться чем-нибудь поинтереснее. Самая безопасная и легкодоступная даже в условиях малогабаритного амбара поза: партнерша упирается руками в стену и выгибает спину. Эффект неожиданности и отсутствие света часто придают оргазму яркости!

Подготовка: минимальная. Предварительно убедись, что в процессе вам на голову не упадут старые лыжи или рыболовные снасти, спрятанные еще два поколения назад. Даже если у тебя дома нет амбара, дверной проем точно есть. И он тоже пригодится! Пусть твоя девушка прижмется спиной к косяку и закинет ногу тебе за плечи. А чтобы она не устала слишком быстро (стоять на одной ноге еще удовольствие), поддерживай ее под бедро. Это обеспечит давление на лобок и глубокое проникновение. Но в любом случае эта поза предполагает скорый секс!

Занятие сексом на шкуре у пылающего камина почему-то входит в сексуальные фантазии практически любой девушки. Можно претворить ее в жизнь! В роли шкуры может выступить пушистый ковер, на котором вы удобно расположитесь. Сядьте друг к другу, и пусть партнёрша закинет ноги тебе на плечи. Это заставит ее мышцы напрячься, а значит, ускорит приближение оргазма! Если у тебя в квартире вдруг завалялся шар для спортивных занятий, то использовать его можно не только для пользы, но и для удовольствия. Сядь на шар, упираясь ногами в пол, а партнерша пусть садится сверху к тебе спиной, опираясь на твой торс. Начинай подпрыгивать, постепенно увеличивая амплитуду.

Подгадай, когда стиральная машина приступит к режиму "Отжимания", садись на нее, сверху сади партнершу и позволь центрифуге работать ради вашего удовольствия! Хотя самому двигаться, разумеется, тоже придется. Можно поступить и наоборот: сади девушку на работающую стиральную машину, широко разведи ей колени, а сам устройся между них.

Если ты живешь в собственном доме, двухэтажной квартире или любом другом разноуровневом жилье, используй его плюсы по максимуму. Например, лестница. Нет ничего проще: присядь на ступеньку, а партнерша пусть сядет сверху спиной к тебе. Для удобства можно держаться за перила.

Напомним, как бы круто было, если бы психологи и сексологи оставили хотя бы одну область человеческой сексуальности неисследованной, покрытой флером тайны и занавесом загадки. Но нет. Психологам и сексологам только дай свободу, так они препарируют даже самые интимные глубины бессознательного. Вот и в этот раз так получилось: жертвами исследования стали сексуальные фантазии

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