Интересные и шокирующие факты о самых популярных сексуальных фантазиях

Как бы круто было, если бы психологи и сексологи оставили хотя бы одну область человеческой сексуальности неисследованной, покрытой флером тайны и занавесом загадки. Но нет. Психологам и сексологам только дай свободу, так они препарируют даже самые интимные глубины бессознательного. Вот и в этот раз так получилось: жертвами исследования стали сексуальные фантазии, пишет Maxim.



Отношения (фото из открытых источников)





1. Чаще всего в фантазиях фигурирует нынешний партнер или партнерша

Если человек одинок – его бывший партнер или партнерша. Что, конечно, удивительно. Разве весь смысл фантазий не в том, чтобы отойти от реальности?





2. Самая популярная сексуальная фантазия – секс втроем

Фантазия самая популярная, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что все подразумевают под "сексом втроем" разное.

Разногласия в деталях: кто-то из респондентов предпочитает в такой фантазии быть в центре внимания, кто-то скромно выступает на равных, кто-то представляет своего партнера на месте одного из участников, кто-то, наоборот, фантазирует о незнакомцах и незнакомках.



3. Худшая фантазия, воплощенная в жизнь, – тоже секс втроем

А вот это интересно: по данным профессора Лемиллера, именно секс втроем оказывается в результате наиболее разочаровывающим опытом, когда из разряда фантазий переходит в разряд реальности.

Специалист считает, что дело в непродуманности сценария секса втроем. Никто не знает толком, что делать и кому сколько времени уделять. В результате все расходятся немного, или даже сильно разочарованы.





4. Большинство людей изменяют себе внешность или характер в сексуальных фантазиях

Мало кто представляет себя таким, какой есть в жизни. При этом изменения зависят от пола. Да, мужчины предпочитают во фантазиях представлять себя с другими гениталиями (подозреваем, что с большими), а женщины меняют себе фигуру.





5. На самом деле мужские и женские фантазии не сильно отличаются

Мы привыкли к стереотипам. Один из них: мужчины циничны, женщины романтичны. Но доктор Лемиллер спешит нас убедить: "В общем, многие мужчины проигрывают в фантазиях те же сценарии, что и женщины, и наоборот. Это значит, что женские фантазии намного смелее и разнообразнее, а мужские более эмоционально насыщены, чем мы привыкли думать".



6. Мало кто воплощает свои сексуальные фантазии в жизнь

Три четверти опрошенных заявили доктору Лемиллеру, что постоянно думают о том, как реализовать свои сексуальные фантазии. При этом только каждый четвертый опрошенный предпринимал для этого какие-либо усилия.





7. Большинство из тех, кто дал шанс своим фантазиям в реальном мире, остались довольны.

Конечно, и разочаровавшихся немало: например, упомянутый выше секс втроем. Но доктор Лемиллер отметил, что "большинство опрошенных заявили, что осуществление сексуальных фантазий в жизни оказалось либо положительным опытом, либо более благоприятным опытом, чем они ожидали, и что этот опыт улучшил их отношения".

Не бойтесь воплощать в жизнь свои потаенные сексуальные фантазии. Главное, чтобы вам и вашей партнерше было приятно и хорошо.





Напомним, психологи отметили, что многие люди в новом году, как правило, хотят перемен не только в обычной жизни, но и сексуальной. А для этого нужно развиваться и приобрести новые привычки, которые разнообразят интим и внесут в него яркие нотки.





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