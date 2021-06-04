Когда люди чувствуют себя самыми счастливыми и хотят секса: результаты удивляют

Специалисты опросили более 2000 взрослых людей и обнаружили, что у женщин и мужчин очень отличаются пожелания по интимных отношений. Первые выбирают секс вечером, а вторые — утром. Почти 70% женщин рассказали, что встречались с теми, кто имел совершенно иной уровень сексуального влечения и период, когда хочется развлечений постели.

Отношения (фото из открытых источников)

Представительницы прекрасного пола испытывали наибольшее возбуждение с 23:00 до 02:00. Между тем мужчинам больше нравится интим в первой половине дня, а именно в период от 6 до 9 утра.

К слову, есть и конкретные часы, а именно 23:21 для женщин и 7:54 для мужчин.

Доктор Эллисон Хилл из больницы в Лос-Анджелесе объясняет, что женское либидо является очень сложным и часто зависит от психологического состояния. Как правило, на него не влияет партнер, ведь ключевую роль играет отношение женщины к себе самой и своей сексуальности.





Как сообщали ранее журналистка из Дании Луиза Фишер во время интервью в свингер-клубе для Radio4 занялась сексом. Фрагмент эфира был опубликован в Twitter радиостанции.

Как пишет Bild, 26-летняя Луиза Фишер готовила материал о возобновлении работы развлекательного заведения Swingland недалеко от Копенгагена после смягчения мер по борьбе с коронавирусом. Журналистка спрашивала гостей об их впечатлениях, и по ее словам, не планировала интимной близости. Она подошла к гостям, которые разговаривали возле бара, поставила несколько вопросов, а потом они перешли на большую кровать. "Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах", — отметила Луиза.









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