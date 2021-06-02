Датская журналистка занялась сексом во время интервью

Журналистка из Дании Луиза Фишер во время интервью в свингер-клубе для Radio4 занялась сексом. Фрагмент эфира был опубликован в Twitter радиостанции.

Луиза Фишер (фото из открытых источников)

Как пишет Bild, 26-летняя Луиза Фишер готовила материал о возобновлении работы развлекательного заведения Swingland недалеко от Копенгагена после смягчения мер по борьбе с коронавирусом. Журналистка спрашивала гостей об их впечатлениях, и по ее словам, не планировала интимной близости. Она подошла к гостям, которые разговаривали на баре, поставила несколько вопросов, а потом они перешли на большую кровать.

"Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах", — отметила Луиза.

Однако на записи слышны стоны журналистки со словами.

"Я думаю, это круто, когда наши репортеры экспериментируют с другой журналистикой", — отметила программный менеджер радиостанции Тина Крагелунд.

В комментарии шведской телекомпании SVT Крагелунд отметила, что Radio4 "не боится контакта с чем-то столь же универсальным, как секс".

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