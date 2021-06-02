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Датская журналистка занялась сексом во время интервью

Луиза Фишер готовила материал о возобновлении работы развлекательного заведения

сегодня, 23:03
Автор:

Ольга Чародий

Журналистка из Дании Луиза Фишер во время интервью в свингер-клубе для Radio4 занялась сексом. Фрагмент эфира был опубликован в Twitter радиостанции.

Датская журналистка занялась сексом во время интервью

Луиза Фишер (фото из открытых источников)

Как пишет Bild, 26-летняя Луиза Фишер готовила материал о возобновлении работы развлекательного заведения Swingland недалеко от Копенгагена после смягчения мер по борьбе с коронавирусом. Журналистка спрашивала гостей об их впечатлениях, и по ее словам, не планировала интимной близости. Она подошла к гостям, которые разговаривали на баре, поставила несколько вопросов, а потом они перешли на большую кровать.

"Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах", — отметила Луиза.

Однако на записи слышны стоны журналистки со словами.

"Я думаю, это круто, когда наши репортеры экспериментируют с другой журналистикой", — отметила программный менеджер радиостанции Тина Крагелунд.

 В комментарии шведской телекомпании SVT Крагелунд отметила, что Radio4 "не боится контакта с чем-то столь же универсальным, как секс". 

Как сообщали ранее онлайн-магазин Fashion Nova поделился фото роскошной модели в бикини, которая невероятно похожа на актрису Меган Фокс. Кажется, у звезды появилась горячая конкурентка. Бренд Fashion Nova и не подозревал, какое внимание вызовет один из недавних постов в Инстаграм, на котором эффектная брюнетка рекламирует бикини, передает Радио Maximum. А все потому, что пользователей восхитил не так купальник, как сама модель.

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