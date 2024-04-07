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Когда лучшее время для секса: исследователи назвали точные часы

Исследователи назвали лучшее время для секса. В это время суток можно получить наибольшее удовольствие от занятий любовью.

сегодня, 07:55
Автор:
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Slava Kot
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Исследователи задумались, когда лучшее время для секса, и решили проверить это на основе влияния гормонов на нашу сексуальную активность. Эксперты получили важные выводы и назвали время, которое лучше всего подходит для любовных игр.

Когда лучшее время для секса: исследователи назвали точные часы

Названо лучшее время для секса. Фото из открытых источников

Гормональный эксперт Алиса Витти после длительных наблюдений пришла к выводу, что лучшее время для секса после обеда, около 15:00.

По ее исследованиям в этот момент уровни отдельных мужских и женских гормонов наиболее гармоничны друг с другом. Например, у женщин производится большое количество кортизола, гормона, отвечающего за повышение энергии и живости. В то время как у мужчин становится выше уровень эстрогена, что делает их более эмоционально открытыми.

К сожалению, пребывание на работе в такое время суток, вероятно, станет проблемой для многих пар. Но эксперты указали еще на два "окна" для занятий любовью.

Как показали исследования, утром организм человека имеет всплеск половых гормонов и выброс адреналина. Так что между 7 и 10 часами у мужчин уровень тестостерона в организме повышается, что делает их более охотным к сексу. А по словам секс-терапевта Сьюзи Хейман женщины "как правило, более отзывчивы" во время пробуждения.

Если у вас нет времени с утра, выбирайте вечер. Еще одно "окно" для хорошего секса открывается между 20 и 23 часами. Занятие сексом вызывает химические реакции в мозге, отвечающие за ощущение эйфории. Высвобождение эндорфинов и окситоцина после оргазма заставляет чувствовать себя расслабленными и счастливыми, что поможет быстро заснуть.

Следует добавить, что исследователи принимали во внимание только гетеросексуальные пары.

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