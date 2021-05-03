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Какой день недели лучший для секса

Рекомендуем парам, когда они хотят заняться сексом, начинать делать это утром

3 мая 2021, 23:38
Автор:

Ольга Чародий

Каждый человек наверняка хоть раз в жизни чувствовала, что сегодня "не то время" для интимных отношений. Ученым, наконец, удалось определить в какие дни лучше заниматься сексом, а в какие — о нем забыть.

Какой день недели лучший для секса

Интимные отношения (фото из открытых источников)

Ученые выяснили, что лучшим днем ​​для секса является четверг. Исследователи объясняют это тем, что именно в этот день человеческий организм наиболее активно вырабатывает половые гормоны, пишет psychologytoday.

Рекомендуем парам, когда они хотят заняться сексом, начинать делать это утром. Имеем в виду, что они посвящают весь день заботе, расслаблению, составлению хорошего плана, созданию приятных моментов.

А в понедельник ученые наоборот рекомендуют воздержаться от интима: сказывается усталость из-за начала рабочей недели. Это негативно влияет на человека, и может даже вызвать беспричинную агрессию к своей половинке.

При этом в субботу лучше рожать. Если вы сможете спрогнозировать и родить в этот день, то малыш имеет много шансов стать известным политиком и даже президентом.

Напомним, американские ученые из Университета Гвельфа с помощью исследования выяснили, какая черта характера человека является самой "сексуальной", потому что больше всего привлекает представителей противоположного пола. В эксперименте приняли участие более 800 человек. Профессор психологии Пэт Барклай задавал респондентам вопросы относительно отношений, насколько они готовы помогать другим, в частности, могут ли стать донором или пожертвовать деньги в благотворительные организации и т.д. В результате исследования, эксперты выяснили, что бескорыстные люди, вне зависимости от возраста и характера, имели больший успех на свиданиях и для них не составляло труда найти себе партнера, по сравнению с теми, кто не обладал таким качеством. Читайте больше в  нашем материале. 



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Источник: https://maximum.fm/yakij-den-tizhnya-najkrashchij-dlya-seksu_n192519
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