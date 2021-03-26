Ученые назвали самую сексуальную черту человека

Американские ученые из Университета Гвельфа с помощью исследования выяснили, какая черта характера человека является самой "сексуальной", потому что больше всего привлекает представителей противоположного пола.

Названа самая сексуальная черта человека (фото из открытых источников)

В эксперименте приняли участие более 800 человек. Профессор психологии Пэт Барклай задавал респондентам вопросы относительно отношений, насколько они готовы помогать других, в частности, могут ли стать донором или пожертвовать деньги в благотворительные организации и т.д. В результате исследования, эксперты выяснили, что бескорыстные люди, вне зависимости от возраста и характера, имели больший успех на свиданиях и для них не составляло труда найти себе партнера, по сравнению с теми, кто не обладал таким качеством.

То есть, бескорыстие стало самой сексуальной чертой характера человека. Исследователей удивило, что это личностное качество оставило позади уверенность в себе, чувство юмора и честность, которые, как правило, мужчины и женщины, ищут в своем спутнике жизни.

Отмечается, что бескорыстие как черта характера, как личностное качество облегчает жизнь, формирует совершенно новое, позитивное мышление, заставляет посмотреть на мир другими глазами.

Напомним, что ученые выяснили, что кивок головой делает человека более чем на 30% привлекательнее. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых Университета Хоккайдо совместно с научными специалистами из Университета Ямагата.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что привлечь внимание представителей сильного пола можно с помощью нескольких хитростей, которыми ловко пользуются женщины.

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