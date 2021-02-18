Какое средство контрацепции подходит именно вам

Что выбрать среди огромного выбора средств контроля над рождаемостью?

Контрацептивы. Фото: promum.com.ua

Если вы хотите снова забеременеть в течение года

В этом случае, вы можете выбрать барьерный метод контрацепции, например, презервативы. Барьерные методы дают вам достаточно надежную защиту без обязательств — использовать их, когда вы хотите, и перестать, когда будете готовы попробовать забеременеть. Презерватив защищает от инфекций и заболеваний, передаваемых половым путем.

Если вы определенно не хотите беременеть в течение минимум одного года

Вам подойдет гормональный метод, в том числе таблетки, пластырь или кольцо. Все они обеспечивают комбинацию эстрогена и прогестина, которые подавляют овуляцию, и способны предотвратить имплантацию или сделать то и другое. Каждый гормональный метод может похвастаться показателем успеха в 92%. Ваша способность забеременеть восстанавливается, как только вы прекращаете использовать любой из этих вариантов.

"Вы должны подождать минимум четыре недели после родов, чтобы начать использовать гормональные контрацептивы, так как после родов женщины имеют повышенный риск образования тромбов, а эстроген может увеличить такую вероятность", - говорит Мэри Джейн Минкин, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог в Коннектикуте.

Гормональные контрацептивы не для вас, если вы беспокоитесь о том, что забудете вовремя принять таблетки или заменить кольцо или пластырь.

Если вы не собираетесь рожать ребенка в ближайшие несколько лет

Внутриматочные средства (ВМС, спирали) являются отличной альтернативой таблеткам для большинства женщин. Они также являются хорошим вариантом для женщин, которые имеют противопоказания к противозачаточным таблеткам, или для тех, кто просто ищет для себя средство контрацепции с низким уровнем обслуживания. Срок эксплуатации ВМС от 3 до 5 лет.

Спираль не подходит для вас, если вам не нравится идея постороннего предмета в матке. Так как врачи не могут предвидеть, как вы будете себя чувствовать и реагировать, убедитесь, что готовы к этим переменам.

Если вы больше не планируете иметь детей

Вы на 100 % уверены, что ваша семья полностью укомплектована? Если вы категорично не хотите снова забеременеть, вы можете поговорить со своим врачом о стерилизации. Женская стерилизация происходит методом перевязки маточных труб, мужская – посредством вазэктомии.

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