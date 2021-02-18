Какое средство контрацепции подходит именно вам

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Седлецкая Татьяна
Что выбрать среди огромного выбора средств контроля над рождаемостью?
Контрацептивы. Фото: promum.com.ua
Если вы хотите снова
забеременеть в течение года
В этом случае, вы можете выбрать барьерный метод контрацепции, например,
презервативы. Барьерные методы дают вам достаточно надежную защиту без
обязательств — использовать их, когда вы хотите, и перестать, когда будете
готовы попробовать забеременеть. Презерватив защищает от инфекций и заболеваний,
передаваемых половым путем.
Если вы определенно не хотите
беременеть в течение минимум одного года
Вам подойдет гормональный метод, в том числе таблетки, пластырь или кольцо.
Все они обеспечивают комбинацию эстрогена и прогестина, которые подавляют
овуляцию, и способны предотвратить имплантацию или сделать то и другое. Каждый
гормональный метод может похвастаться показателем успеха в 92%. Ваша
способность забеременеть восстанавливается, как только вы прекращаете использовать
любой из этих вариантов.
Гормональные контрацептивы не для вас, если вы беспокоитесь о том, что
забудете вовремя принять таблетки или заменить кольцо или пластырь.
Если вы не собираетесь рожать
ребенка в ближайшие несколько лет
Внутриматочные средства (ВМС, спирали) являются отличной альтернативой
таблеткам для большинства женщин. Они также являются хорошим вариантом для
женщин, которые имеют противопоказания к противозачаточным таблеткам, или для
тех, кто просто ищет для себя средство контрацепции с низким уровнем
обслуживания. Срок эксплуатации ВМС от 3 до 5 лет.
Спираль не подходит для вас, если вам не нравится идея постороннего
предмета в матке. Так как врачи не могут предвидеть, как вы будете себя
чувствовать и реагировать, убедитесь, что готовы к этим переменам.
Если вы больше не планируете
иметь детей
Вы на 100 % уверены, что ваша семья полностью укомплектована? Если вы
категорично не хотите снова забеременеть, вы можете поговорить со своим врачом
о стерилизации. Женская стерилизация происходит методом перевязки маточных
труб, мужская – посредством вазэктомии.
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