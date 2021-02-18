Эксперты рассказали о простых шагах, как найти баланс между работой и домом

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Седлецкая Татьяна
Баланс работы и личной жизни — это взаимосвязь между
вашей работой и другими важными вещами в жизни, такими как ваша семья, спорт, социальная
жизнь, домашние дела и так далее.
Баланс. Фото: work.ua
Помните
— хорошо сбалансированная жизнь может фактически уберечь вас от выгорания на
работе!
Польза
для детей
Чтобы развиваться и учиться, детям необходимы теплые, любящие
взаимоотношения с родителями, их внимание и качественное времяпрепровождение, когда
вы физически и эмоционально присутствуете рядом со своим ребенком. Правильный
баланс между работой и домом поможет вам найти такое время для своего ребенка.
Польза
для ваших отношений
Качественное время, проведенное вместе, является
строительным блоком всех отношений, поэтому хороший баланс между работой и личной
жизнью подарит вам время и энергию для улучшения отношений с вашим ребенком и
вашим партнером.
Почему
нужно, чтобы вы каждый день переключались от работы?
Дети часто нуждаются в вашем внимании в конце дня — они хотят
поделиться с вами новостями или попросить о какой-нибудь помощи. Стоит
потратить время, чтобы остановиться, послушать и настроится на своего ребенка. Когда
вы заняты, напряжены или расстроены до предела, вам может казаться, что
обратить внимание на ребенка — это просто еще одна работа или ответственность.
Вместо этого, начните думать о том, как замечательно вернуться домой к своей
семье и поделиться целым миром со своим малышом!
Ежедневный
переход от работы к дому
Попробуйте
некоторые из этих идей по пути домой:
- выключите свой рабочий телефон и настройтесь на
прослушивание музыки, радио или подкаста, чтения или тренировки — попробуйте
прогуляться пешком или проехаться на велосипеде домой, если можете.
- подумайте о том, как сделать путешествие домой с работы
более расслабляющим. Постарайтесь организовать свою работу на завтра так, чтобы
самые сложные задачи вы выполняли в начале дня.
- постарайтесь установить некоторые границы вокруг того,
сколько времени вы будете уделять работе дома, включая время на проверку электронной
почты или телефонные звонки.
- переключите свои мысли на ребенка, когда приходите с
работы домой.
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