Эксперты рассказали о простых шагах, как найти баланс между работой и домом

Баланс работы и личной жизни — это взаимосвязь между вашей работой и другими важными вещами в жизни, такими как ваша семья, спорт, социальная жизнь, домашние дела и так далее.

Баланс. Фото: work.ua

"К сожалению, не существует универсальной формулы баланса между работой и семьей, - говорит семейный психолог Анастасия Бирюкова, - каждая семейная ситуация отличается от другой, поэтому является уникальной. Баланс также может часто меняться ввиду изменений в рабочем графике, семейных обстоятельств и других обязанностей".

Помните — хорошо сбалансированная жизнь может фактически уберечь вас от выгорания на работе!

Польза для детей

Чтобы развиваться и учиться, детям необходимы теплые, любящие взаимоотношения с родителями, их внимание и качественное времяпрепровождение, когда вы физически и эмоционально присутствуете рядом со своим ребенком. Правильный баланс между работой и домом поможет вам найти такое время для своего ребенка.

Польза для ваших отношений

Качественное время, проведенное вместе, является строительным блоком всех отношений, поэтому хороший баланс между работой и личной жизнью подарит вам время и энергию для улучшения отношений с вашим ребенком и вашим партнером.

Почему нужно, чтобы вы каждый день переключались от работы?

Дети часто нуждаются в вашем внимании в конце дня — они хотят поделиться с вами новостями или попросить о какой-нибудь помощи. Стоит потратить время, чтобы остановиться, послушать и настроится на своего ребенка. Когда вы заняты, напряжены или расстроены до предела, вам может казаться, что обратить внимание на ребенка — это просто еще одна работа или ответственность. Вместо этого, начните думать о том, как замечательно вернуться домой к своей семье и поделиться целым миром со своим малышом!

Ежедневный переход от работы к дому

Попробуйте некоторые из этих идей по пути домой:

- выключите свой рабочий телефон и настройтесь на прослушивание музыки, радио или подкаста, чтения или тренировки — попробуйте прогуляться пешком или проехаться на велосипеде домой, если можете.

- подумайте о том, как сделать путешествие домой с работы более расслабляющим. Постарайтесь организовать свою работу на завтра так, чтобы самые сложные задачи вы выполняли в начале дня.

- постарайтесь установить некоторые границы вокруг того, сколько времени вы будете уделять работе дома, включая время на проверку электронной почты или телефонные звонки.

- переключите свои мысли на ребенка, когда приходите с работы домой.

Ранее "Комментарии" писали про отпуск в Турции: какой район Аланьи предпочесть для отдыха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!