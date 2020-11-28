Ученые уже давно доказали, что регулярные занятия сексом позитивно влияют на весь организм. В противном случае, человек может столкнуться с негативными последствиями.

Как нехватка секса влияет на организм человека. Фото: unsplash

Специалисты рассказывают, что когда человек на протяжении длительного времени воздерживается от интимной близости, то ему вскоре начнет не хватать гормона удовольствия. А он нужен для того, чтобы снимать боль и стресс. Первая неприятность, с которой сталкивается человек – это раздражительность.

Секс помогает снять эмоциональное напряжение, следовательно, расслабиться и избавиться от негативных мыслей. Кроме этого, интимная жизнь хорошо влияет на иммунитет. Ученые поделились, что человек болеет гораздо реже, если живет активной половой жизнью.

Эксперты из Пенсильвании провели новый научный эксперимент, который показал, что секс 3 раза в неделю способен повысить иммунитет. А для мужчин интимная близость крайне важна еще и потому, что помогает предотвратить различные неприятности с простатой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему ученые назвали женский оргазм эволюционным пережитком. На протяжении многих лет люди были уверены в том, что женский оргазм не несет никакой биологической активности, кроме, конечно же, удовлетворения сексуальных желаний. Но ученые из Соединенных Штатов недавно сделали новое заявление: когда-то женский оргазм мог запускать овуляцию во время интимной близости, но потом эта особенность утратилась в ходе эволюции.





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