kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

18914.96

ETH/USD

594.58

LTC/USD

88.48

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг секс Ульяна Супрун объяснила, какое количество секса принято считать нормой
commentss НОВОСТИ Все новости

Ульяна Супрун объяснила, какое количество секса принято считать нормой

Экс-глава Минздрава написала соответствующий пост в социальных сетях

сегодня, 21:10
Автор:

Любовь Блажко

Экс-глава Минздрава заявила, что здесь нет конкретной цифры, потому что нормальным считается то количество секса, которое удовлетворяет обеих партнеров. Если верить научным исследованиям, то в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год. Это получается примерно 1 раз в неделю. Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook

Ульяна Супрун объяснила, какое количество секса принято считать нормой

Фото: unsplash. We-Vibe WOW Tech

"Нормальное количество секса — это то, которое приносит удовольствие вам и вашему партнеру. Некоторые исследования указывают, что в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год, или один раз в неделю. Но если у вас сексуальное желание возникает чаще или реже — это нормально", — говорится в сообщении.

Также она добавила, что интимная близость подразумевает несколько этапов. 

"Химические процессы в нашем мозгу могут прояснить, что мы чувствуем в моменты интимной близости. Сначала у нас возникает желание, потом мы возбуждаемся, затем — собственно половой акт, оргазм и расслабление", — объяснила Супрун. 

Экс-глава Минздрава подытожила, что лучше всего – это когда вы можете четко сказать своему партнеру, что вам нравится в сексе, а что нет. Только тогда вы сможете правильно понять друг друга, следовательно, устранить проблему, если она есть. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как нехватка секса влияет на организм человека. Специалисты рассказывают, что когда человек на протяжении длительного времени воздерживается от интимной близости, то ему вскоре начнет не хватать гормона удовольствия. А он нужен для того, чтобы снимать боль и стресс. Первая неприятность, с которой сталкивается человек – это раздражительность. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2821735981444284
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ