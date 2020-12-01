Ульяна Супрун объяснила, какое количество секса принято считать нормой

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Любовь Блажко
Экс-глава Минздрава заявила, что здесь нет конкретной цифры, потому что нормальным считается то количество секса, которое удовлетворяет обеих партнеров. Если верить научным исследованиям, то в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год. Это получается примерно 1 раз в неделю. Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook.
Фото: unsplash. We-Vibe WOW Tech
Также она добавила, что интимная близость подразумевает несколько этапов.
Экс-глава Минздрава подытожила, что лучше всего – это когда вы можете четко сказать своему партнеру, что вам нравится в сексе, а что нет. Только тогда вы сможете правильно понять друг друга, следовательно, устранить проблему, если она есть.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как нехватка секса влияет на организм человека. Специалисты рассказывают, что когда человек на протяжении длительного времени воздерживается от интимной близости, то ему вскоре начнет не хватать гормона удовольствия. А он нужен для того, чтобы снимать боль и стресс. Первая неприятность, с которой сталкивается человек – это раздражительность.
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