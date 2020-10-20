Сколько калорий вы сжигаете во время секса





Фото: lifehacker.ru

Регулярные занятия сексом имеют множество преимуществ для здоровья — от улучшения сердечно-сосудистой системы до сжигания калорий. На самом деле, согласно данным Perfect Fit, секс и прелюдия сжигают столько же калорий (иногда и больше), что и среднестатистическое занятие в тренажерном зале.

В среднем исследование показало, что 25 минут секса сжигает 69 калорий у женщин и 100 калорий у мужчин. Также не стоит забывать, что вагинальный секс увеличивает частоту сердечных сокращений и прорабатывает мышцы всего тела. Но есть и другие, более существенные "сжигатели калорий", помимо проникающего секса. Страстные поцелуи затребуют у организма до 230 калорий за каждые полчаса, что примерно соответствует тому, сколько вы сожжете за полчаса бега.

Исследование также обнаружило:

· занятия оральным сексом сжигают 100 калорий каждые полчаса;

· мануальный секс может сжигать 100 калорий в час;

· массаж партнера сжигает 80 калорий в час;

· 45 минут мастурбации могут сжечь до 70 калорий.

· даже ваши стоны во время секса сжигают калории — от 18 до 30.

Позы для секса также могут влиять на сжигание калорий. Женщины сжигают до 122 калорий за полчаса в роли наездницы, поскольку для этой позиции потребуется гораздо больше движений и основной работы. Собачий стиль сжигает меньше всего калорий для женщин, составляя 98 за полчаса.

Независимо от того, на какой сексуальной позиции вы остановитесь, большинство положений сжигают столько же калорий, как 30-минутная прогулка. Так что не переживайте, если сегодня утром вы пропустили урок пилатеса. Просто имейте в виду, что количество сжигаемых калорий у всех разное и зависит от общего состояния сердечно-сосудистой системы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!