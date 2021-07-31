Как понять, что мужчине от женщины нужен только секс

Некоторые мужчины лишь притворяются влюбленными, чтобы заполучить женщину, когда она рассчитывает на серьезные отношения. Чтобы не попасться на уловки таких мужчин, психологи назвали несколько признаков, которые должны насторожить.

Секс в отношениях / Фото: Image via Shutterstock

Ваши разговоры неизбежно сводятся к сексу

Если в разговоре с мужчиной вы замечаете, что он постоянно отходит от темы и намекает на секс, то ему явно нужна от вас лишь интимная близость, а не ваша жизнь. Иными словами, если поклонника волнует лишь секс — не исключено, что так оно и есть.

Вы не строите общих планов

Вы можете предлагать массу вариантов, чтобы вместе с мужчиной провести выходные, но, если в планы не входит секс — у него сразу появляются срочные дела. Это должно насторожить. Мужчина, жаждущий затащить женщину в постель, не станет тратить ни деньги, ни время на простые романтические свидания.

Он не знакомит вас со своими друзьями

Мужчина, который не намерен строить серьезные отношения, не станет знакомить женщину со своими друзьями и тем более с родственниками. Так что имейте это ввиду!

Его комплименты адресованы только вашей внешности

Мужчины, чтобы соблазнить женщину, пользуются многими приятными комплиментами, например: "У тебя очень красивые глаза/ноги" или "Когда ты рядом я теряю над собой контроль". Но прежде чем потерять бдительность, спросите себя: замечает ли ваш поклонник ваше чувство юмора, волнуют ли его ваши мечты, цели и достижения?

Он раздражается, если вы отказываете ему в сексе

Если мужчину интересует лишь секс, то он будет негативно реагировать на любые ваши отговорки и отказы, вплоть до раздражения и злости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в летнюю жару секс может приносить дискомфорт. И чтобы получить максимум удовольствия от близости и разнообразить ощущения, стоит принять во внимание несколько простых рекомендаций.

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