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Главная Новости Досуг секс Фразы, которые категорически нельзя говорить голому мужчине
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Фразы, которые категорически нельзя говорить голому мужчине

Есть слова, которые запрещено говорить, когда возлюбленный без одежды

сегодня, 21:09
Автор:

Любовь Блажко

Как выяснилось, существует несколько фраз, которые совсем нежелательно говорить своему мужчине, когда тот без одежды. И если вы не хотите испортить отношения с любимым, то не используйте выражения, которые могут его расстроить в самый неподходящий момент. Об этом пишет издание lux.

Фразы, которые категорически нельзя говорить голому мужчине

Фразы, которые категорически нельзя говорить голому мужчине. Фото: lux.fm

Фраза "А я вот я видела у других" просто убивает в любом нормальном мужчине всякое желание. Потому дабы не испортить романтический вечер, не говорите этого вслух, иначе у него в голове возникнет куча непонятных вопросов.

Говорить "Сейчас, только смс напишу" тоже категорически нельзя голому молодому человеку. Ведь он стоит перед вами весь такой беззащитный, и это точно не та фраза, которую он хочет услышать от вас в такой момент.

Слова "У меня разболелась голова" означает для мужчины только то, что его жестко игнорируют. Поэтому если вы не настроены на интимную близость, то лучше сказать своему партнеру об этом прямо. 

Фраза "Я иду спать" может ранить самолюбие вашей половинки. Ведь он готовился, пришел пораньше с работы, и услышать в ответ такие слова будет крайне неприятно.

Услышать от любимой "Сегодня по-быстрому?" вряд ли желает хоть один мужчина. Он настроился уже на долгий и приятный вечер, а вы такой фразой можете только испортить настроение и себе, и ему.

Слова "Такой милый" вроде звучат совсем безобидно, но тем не менее, если у мужчины есть комплексы по поводу своей внешности, то это точно не добавит ему уверенности в себе. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о вещах, которые снижают сексуальное желание.


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