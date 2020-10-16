Не делай этого: вещи, которые снижают сексуальное желание

Американские ученые из Университета Онтарио определили несколько вещей, которые в разы уменьшают сексуальное желание. Об этом пишет издание lux.

Вещи, которые снижают сексуальное желание. Фото: lux.fm

Стресс возглавляет этот список, что совсем неудивительно хотя бы потому, что когда человек нервничает или сильно переживает, то ему точно не хочется секса.

Проблемы во взаимопонимании с партнером тоже приводят уменьшению либидо. Ну и это совсем очевидно, потому что когда влюбленные поссорились, то секс отходит на второй план.

Низкая самооценка также имеет прямое влияние на сексуальное желание. Человек, который постоянно сосредотачивается на своих недостатках, снижает его интерес к интимной жизни.

Лишний вес является еще одной причиной низкого либидо. Как оказалось, около 30 процентов людей с лишними килограммами редко получают удовольствие от секса. Все из-за того, что у них плохо работают кровеносные сосуды в зоне половых органов, что отражается на чувствительности.

Недостаточное количество сна лишает человека возможности получать максимальное удовольствие от всего, что он делает, в том числе и секса. Потому как недосып – это стресс для всего организма, говорят специалисты.

Слишком поздний ужин забирает большое количество энергии, которую можно направить в другое русло. И вместо того, чтобы заняться интимной жизнью, организм будет полностью занят перевариванием пищи.

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