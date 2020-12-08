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Вредно ли воздерживаться от секса - исследование

Американские ученые сделали неожиданное заявление об отсутствии секса у людей

сегодня, 14:10
Автор:

Кириєнко Анна

Врачи и эксперты массово уверяют, что жизнь без секса несет много негативных последствий, среди которых проблемы со здоровьем, плохое самочувствие, депрессия и заниженная самооценка.

Вредно ли воздерживаться от секса - исследование

Какие последствия воздержания от секса. Фото: 24 канал

Чтобы проверить, действительно ли воздержание от секса приносит столько вреда, ученые из Америки создали опрос, в котором участвовали более 17 тысяч человек. 15,2% мужчин и 26,7% женщин сообщили, что у них не было секса целый год. Еще 8,7% мужчин и 17,5% женщин не занимались сексом более 5 лет. Результаты показали, что между теми людьми, которые занимаются сексом и теми, кто не занимается, нет разницы. В обеих групп нормальное самочувствие и практически одинаковый уровень счастья.

Значит, если у вас не будет секса несколько месяцев или даже лет, это не принесет негативных последствий для здоровья.

Несмотря на такие результаты опроса, ученые подчеркивают, что польза от секса все же есть, и она уже давно доказана. Секс снижает артериальное давление, риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает стресс. Однако, для этого хватит обычной мастурбации.

Мастурбация нужна для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения при отсутствии постоянного партнера или невозможности заниматься сексом так часто, как хочется.

Напоминаем, что ученые объяснили, почему полнотелые мужчины чаще занимаются сексом. Оказывается, что для многих женщин большой представитель сильного пола является символом надежности и защиты. Рядом с таким мужчиной женщина чувствует себя в безопасности, потому что он соответствует ее идеальному образу.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать мнение Ульяны Супрун, какое количество секса принято считать нормой.


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Источник: https://www.cosmo.ru/sex-love/sex/vozderzhanie-dlya-muzhchin-kakovy-posledstviya-zhizni-bez-seksa/
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