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Какие факторы влияют на сексуальную активность женщин

Иногда секса не хочется, и это абсолютно нормально

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

На сексуальное желание женщин влияет множество факторов, и дело может быть далеко не в партнере. Иногда либидо снижается и способствовать этому могут такие неочевидные причины:

Какие факторы влияют на сексуальную активность женщин

фото из открытых источников

Женщина слишком много времени уделяет работе

На сексуальное желание может влиять постоянная занятость на работе, которая приводит к стрессам и хронической усталости. О каком интиме может идти речь, если все мысли заняты решением рабочих моментов?

Женщина недовольна собой

Многие женщины часто недооценивают себя, а это тоже отражается на их сексуальном влечении. Если вы в голове постоянно прокручиваете свои неудачи, то это приведет к снижению либидо, да и в целом к развитию комплексов. 

Женщина эмоционально истощена

Бывают ситуации, когда женщина морально устает и ей не хочется делать абсолютно ничего. У нее нет ни сил, ни желания, ни энергии. В таком случае, важно восстановить свое эмоциональное здоровье, чтобы оно не переросло в депрессию. В этом может помочь спорт, любимое хобби, смена обстановки и т.д. 

Женщина ожидает, что секс будет, как в кино

Каждая женщина мечтает о романтическом и нежном сексе, который она видит в кинофильме. Но задача режиссера состоит в том, чтобы передать красивую картинку, повторить которую в реальности практически невозможно. Если женщину что-то не устраивает в сексе, то нужно поговорить откровенно с партнером об этом, но не нужно сравнивать свой интим с тем, что видите на экране. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему в длительных отношениях угасает секс.


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Источник: https://lux.fm/ru/4-faktora-kotorye-vliyayut-na-seksualnuyu-aktivnost-zhenshchin_n101432
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