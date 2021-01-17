Язык – враг твой: пять ситуаций, когда лучше промолчать

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни попадал в неудобную ситуацию, когда сказал что-то и тут же об этом пожалел. Молчание порой действительно может быть золотом. И чтобы лишний раз не оправдываться за сказанные слова, нужно научиться их "фильтровать", а еще лучше знать, в каких ситуациях лучше промолчать.

когда лучше промолчать / фото: iStock/Gettyimages.ru

Вы эмоционально напряжены и плохо себя контролируете

Очень часто в порыве гнева или обиды, люди теряют голову и начинают говорить неприятные вещи, чтобы больнее ударить своего собеседника. И чем ближе вам человек, тем сильнее вы способны его ранить. Потом очень трудно доказать, что на самом деле то, что вы сказали не является действительностью, и вы просто поддались эмоциям. Так что в периоды эмоционального напряжения постарайтесь контролировать себя и свою речь, это убережет от многих неприятностей.

Вас никто не спрашивал

Есть люди, которым обязательно нужно высказать свое мнение относительно той или иной ситуации, хотя его никто не спрашивал. Но порой, за собой такое поведение человек замечает редко, и очень зря. Нужно понимать, что не всегда ваша критика или совет будет уместным.

Вы третий лишний в ссоре

Если вы стали свидетелем ссоры друзей или близких вам людей, то не нужно встревать в конфликт. Ваших объяснений все равно никто не услышит, зато все поймут на чьей вы стороне. А может случиться и так, что во всем виноваты станете именно вы.

Вас намеренно провоцируют

Никогда не идите на поводу у людей, которые намерено выводят вас из себя и провоцируют на какой-то конфликт. В таких ситуациях правильным будет просто уйти. Поверьте, если вы втянетесь в эту игру, будет только хуже.

Вы собираетесь раскрыть чужой секрет

Не стоит рассказывать другим чужие тайны, даже если очень хочется. Человек вам доверился, а это нужно ценить. Дело в том, что чужие секреты потом превращаются в слухи, которые распространяются очень быстро, при чем в совершенно другом виде.

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