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Главная Новости Досуг психология Пять секретов, которыми никогда не делятся умные женщины
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять секретов, которыми никогда не делятся умные женщины

Такую информацию лучше держать в секрете

сегодня, 03:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Порой, женщинам очень сложно держать язык за зубами, ведь такой хочется поделиться своими проблемами, достижениями или сплетнями с подружкой. Но не всегда такое поведение правильное. В Instagram-группе Amourforu назвали теми, о которых должна умалчивать умная женщина.

Пять секретов, которыми никогда не делятся умные женщины

О своих комплексах

Сложно найти женщину, которую бы на все 100% устраивало ее тело и внешность. Даже у самой идеальной найдется родинка или морщинка, от которой ей бы хотелось избавиться. Но дело в том, что умные женщины не акцентируют внимание на своих мнимых недостатках. Вместо этого, они подчеркивают свои достоинства и умеют правильно ими "играть".

Об отношениях

Умные женщины не посвящают своих подруг во все детали своих отношений. Им незачем знать о том, из-за чего вы вчера поругались с мужем и каким образом помирились сегодня. Таким поведением вы портите репутацию своей пары.

О мужчинах, с которыми переспали

У каждого человека есть прошлое, поэтому не стоит судить девушку по количеству ее партнеров в постели. О таких вещах стоит умалчивать, ведь все относительно. У одной девушки было 5 мужчин, но с каждым из них у нее были серьезные отношения, а у другой было трое, но всех она сменила в течение одной недели.

 О чужих секретах

Не рассказывайте никому чужие секреты, ведь тем самым вы показываете, что вам нельзя доверять. Если вам доверили какую-то тайну, так постарайтесь ее сохранить.

О деньгах, которые зарабатываете

Деньги — сложная тема, которая может вызвать самые разные чувства: от тревоги и неуверенности в себе до ревности и осуждения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких женщин никогда не уходят мужчины.


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