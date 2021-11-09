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Ученые выяснили, как женщины и мужчины переживают разрыв отношений

Международная группа психологов провела анализ проблем взаимоотношений

сегодня, 05:52
Автор:

Ольга Чародий
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Кто переживает разрыв отношений легко, а кто очень болезненно. Психологи выяснили связано ли наше отношение к разводам с тем, как мы воспринимаем себя. Международная группа психологов провела анализ проблем взаимоотношений. Исследователей интересовало, с какими именно проблемами сталкиваются пары, пишет openaccessgovernment.

Ученые выяснили, как женщины и мужчины переживают разрыв отношений

Отношения (фото из открытых источников)

Специалисты проанализировали демографические и психологические характеристики более 184 тысяч человек, которые поделились своими проблемами в отношениях на анонимном онлайн-форуме. Исследователи смогли статистически определить самые распространенные темы. Коммуникативные проблемы оказались наиболее распространенной темой. Почти каждый пятый человек отметил трудности с обсуждением сложных вопросов. Каждый восьмой упомянул о проблеме доверия в отношениях. Также исследователи проявили неожиданную закономерность. Как оказалось, мужчины гораздо чаще обсуждают проблемы в отношениях, чем могло показаться. Более того, они это делают даже чаще женщин. Стереотип о том, что мужчины менее эмоционально вовлечены в отношения, чем женщины, может быть ошибочным.

Напомним, рано или поздно в каждой паре может начаться кризис, когда партнеры понимают, что им стало тяжело взаимодействовать друг с другом. В таких ситуациях, важно разобраться в причинах, давших "трещину" в отношениях. Психологи говорят, что чаще всему виной становятся наши повседневные привычки. Не нужно стремиться переделать свою вторую половинку, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Нужно принять несовершенства своего партнера, ведь именно таким он вас и привлек. Если его какие-то недостатки не смутили вас тогда, значит, с ними вполне можно смириться. Попытайтесь изменить свое отношение к этим "слабостям" партнера, возможно, в чем-то вы найдете их милыми.


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Источник: https://www.openaccessgovernment.org/men-experience-more-emotional-pain-from-a-breakup/123740/
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