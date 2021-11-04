Какие повседневные привычки убивают отношения

Рано или поздно в каждой паре может начаться кризис, когда партнеры понимают, что им стало тяжело взаимодействовать друг с другом. В таких ситуациях, важно разобраться в причинах, давших "трещину" в отношениях. Психологи говорят, что чаще всему виной становятся наши повседневные привычки.

Что убивает отношения / Фото: newsdaily

Привычка подстроить партнера "под себя"

Не нужно стремиться переделать свою вторую половинку, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Нужно принять несовершенства своего партнера, ведь именно таким он вас и привлек. Если его какие-то недостатки не смутили вас тогда, значит, с ними вполне можно смириться. Попытайтесь изменить свое отношение к этим "слабостям" партнера, возможно, в чем-то вы найдете их милыми.

Привычка "кидаться" резкими словами

Помните, что слова, сказанные с горяча, могут надолго остаться в сердце вашего партнера. И после каждой ссоры будет оставаться неприятный осадок, который может привести к выгоранию чувств. Конфликты случаются в каждой паре, но это не значит, что нужно переходить на грубости. Попробуйте с помощью юмора, нежности и компромиссов разряжать напряжение.

Привычка ревновать к прошлому

Не стоит упрекать партнера за его прошлое, спрашивая, насколько вы лучше его/ее экс-пассий. Во-первых, не стоит себя ни с кем сравнивать, а во-вторых, зачем ревновать к тому что было? Не забывайте о чувстве собственного достоинства и о том, что подобная ревность может привести к краху ваших отношений.

Привычка контролировать партнера

Многие партнеры любят контролировать в отношениях свою вторую половинку. Они проверяют телефон и социальные сети на предмет связей на стороне. А некоторые и вовсе устраивают прямой допрос. Но ни мужчины, ни женщины не любят контроль, ведь у каждого должны быть свои личные границы. Плюс ко всему, как без доверия можно построить гармоничные и крепкие отношения?

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