Ученые рассчитали максимально возможную продолжительность жизни людей

Британские и американские ученые изобрели специальный тест, как определять общий уровень физиологической устойчивости организма. Данный текст назвали DOSI — индикатором динамического состояния организма. Он показывает скорость старения и позволяет оценить теоретическую продолжительность жизни конкретного человека и людей в целом.

Состояние организма (фото из открытых источников)

Как пишет Nature, DOSI зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни который ведет человек. Показатель меняется с годами пропорционально времени, необходимого человеку для восстановления после любого стресса: болезней, усталость, слишком много спорта и перенагрузок в зале, простуды. Чем старше человек, тем ему сложнее вернуться в стабильное состояние. Это означает, что потеря физиологической устойчивости организма прогрессирует. Во время научной работы ученые проанализировали данные анализов крови тысячи людей с биобанка Великобритании и Национального исследования здоровья и питания США.

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