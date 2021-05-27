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Главная Новости Досуг саморазвитие Ученые рассчитали максимально возможную продолжительность жизни людей
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Ученые рассчитали максимально возможную продолжительность жизни людей

Показатель меняется с годами пропорционально времени, необходимого человеку для восстановления после любого стресса

сегодня, 03:15
Автор:

Ольга Чародий

Британские и американские ученые изобрели специальный  тест, как определять общий уровень физиологической устойчивости организма. Данный  текст назвали DOSI — индикатором динамического состояния организма. Он показывает скорость старения и позволяет оценить теоретическую продолжительность жизни конкретного человека и людей в целом.

Ученые рассчитали максимально возможную продолжительность жизни людей

Состояние организма (фото из открытых источников)

Как пишет Nature, DOSI зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни который ведет человек. Показатель меняется с годами пропорционально времени, необходимого человеку для восстановления после любого стресса: болезней, усталость, слишком много спорта и перенагрузок в зале, простуды. Чем старше человек, тем  ему сложнее вернуться в стабильное состояние. Это означает, что потеря физиологической устойчивости организма прогрессирует.  Во время научной работы ученые проанализировали данные анализов крови тысячи людей с биобанка Великобритании и Национального исследования здоровья и питания США.

Напомним, благодарность — очень сильная эмоция, которая полностью меняет внутреннее состояние и создает вибрации, привлекающие в вашу жизнь еще больше того, за что вы благодарите Вселенную. Какие же законы благодарности нужно помнить всегда. Состояние благодарности помогает привнести в вашу жизнь больше хороших вещей, за которые вы будете благодарны. Постоянное сосредоточение на том, чего у вас нет, принесет в вашу жизнь только недовольство и негатив. Благодарность и счастье не исключают друг друга Благодарность всегда поможет вам стать счастливыми. Это заложено в эмоциях. Но счастье не всегда вызывает чувство благодарности. Быть счастливым в настоящий момент означает быть благодарным за то, что у вас есть, а не обязательно за то, что ты хочешь большего.


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Источник: https://www.nature.com/articles/s41467-021-23014-1
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