Как изменить жизнь: названы пять законов благодарности

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Светлана Шкурупий
Благодарность — очень сильная эмоция, которая полностью меняет внутреннее состояние и создает вибрации, привлекающие в вашу жизнь еще больше того, за что вы благодарите Вселенную. Какие же законы благодарности нужно помнить всегда?
Законы благодарности (фото из открытых источников)
Состояние благодарности приносит в вашу жизнь больше добра
Состояние благодарности помогает привнести в вашу жизнь больше хороших вещей, за которые вы будете благодарны. Постоянное сосредоточение на том, чего у вас нет, принесет в вашу жизнь только недовольство и негатив.
Благодарность и счастье не исключают друг друга
Благодарность всегда поможет вам стать счастливыми. Это заложено в эмоциях. Но счастье не всегда вызывает чувство благодарности. Быть счастливым в настоящий момент означает быть благодарным за то, что у вас есть, а не обязательно за то, что ты хочешь большего.
Благодарность не дает вам принимать вещи как должное
Когда вы находитесь в состоянии благодарности, гораздо труднее принимать вещи как должное. Одно из самых больших различий между привилегиями и правами — это благодарность.
Благодарность лучше всего выражается действием
Действия остаются, в основном, самым большим выражением веры и искренности.
Благодарность всеобъемлющая
Хорошие дни дарят вам счастье, а плохие — мудрость. И то, и другое необходимо. Особенно это проявляется в вашем отношении к жизни. Мы не встречаем случайных людей в нашей жизни. Если вы даете им шанс, значит они должны были появится в ней. И каждый из них может научить вас чему-то важному.
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