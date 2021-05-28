Ученые определили родину арбузов

Проанализировав сотни разновидностей арбузов, ученые пришли к выводу, что впервые ягоду арбуз начали культивировать на северо-востоке Африки более 4000 лет назад.

Арбузы (фото из открытых источников)

До недавнего времени ученые рассматривали четыре вида древних родственников, от которых могли пойти арбузы. Прародиной же считали Южную Африку. Однако несколько лет назад, когда было проведено секвенирование растений из разных регионов, выяснилось, что южноафриканские бахчи арбузам не слишком близки, пишет sciencedaily.

Теперь же ученые собрали и проанализировали все данные, которые способны пролить свет на историю происхождения арбузов. Исследователи использовали музейные экземпляры, выращивали растения из семян, которые хранились более 250 лет, извлекали и секвенировали их ДНК, сравнивая ее с ДНК родственных диких видов из разных регионов Африки. В результате появился новый кандидат на роль предка бахчевых арбузов: плато Кордофан на северо-востоке континента.

Дикие родственники меньше бахчевых, у них нет характерных полосок и сладкой ярко-красной мякоти. Сладкий вкус плоды приобрели уже в процессе искусственного отбора и селекции людьми. А вот горечь, которая характерна для многих растений этого семейства, они потеряли еще до того как стали домашними.

Ранее "Комментарии" писали, что полакомиться арбузами можно не только летом, но и зимой. Но для этого, их нужно правильно засолить в банках, чтобы они получились сочными и вкусными. Соленые арбузы — необычная закуска для любого стола, так что быстрее записывайте рецепт. Также мы писали, что во фруктах, некоторых овощах, ягодах и меде содержится изомер сахара – фруктоза, – который при высокой концентрации в организме не только вызывает лишний вес, но и провоцирует венозное расширение на ногах, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с позвоночником, ряд воспалительных процессов и даже панические атаки.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!