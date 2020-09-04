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Главная Новости Досуг рецепты Соленые арбузы в банках: рецепт необычной закуски
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Соленые арбузы в банках: рецепт необычной закуски

Соленые арбузы - своеобразная, сочная и замечательная закуска

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Полакомиться арбузами можно не только летом, но и зимой. Но для этого, их нужно правильно засолить в банках, чтобы они получились сочными и вкусными. Соленые арбузы - необычная закуска для любого стола, так что быстрее записывайте рецепт, которым поделилось издание Smak.

Для приготовления вам понадобится: 2-3 кг арбузов, 1 л воды, 1 ст. л. соли и сахара, а также 1 ст. л. уксуса. 

Соленые арбузы в банках: рецепт необычной закуски

Getty

Способ приготовления: Лучше всего солить арбузы в стеклянные банках, так что подготовьте их заранее. Потом возьмите арбуз, помойте его и разрежьте на средние кусочки, не очищая от кожуры.  Чтобы ягода пропарилась, ее нужно залить кипятком, закрыть крышкой и оставить на минут 10. После этого, слить воду в кастрюлю, добавить в нее соль и сахар, поставить на огонь и довести до кипения. Варите рассол до полного растворения кристаллов (около 10 минут) и в конце добавьте 1 столовую ложку уксуса. Залейте готовим рассолом арбузы, закатайте банки и переверните вверх дном. Все, заготовка на зиму готова!

К слову, соленые арбузы в качестве закуски отлично подойдут к мясным блюдам, гарнирам из картофеля, овощей, круп.  Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем ранние арбузы опасны для здоровья.


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