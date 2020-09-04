Соленые арбузы в банках: рецепт необычной закуски

Полакомиться арбузами можно не только летом, но и зимой. Но для этого, их нужно правильно засолить в банках, чтобы они получились сочными и вкусными. Соленые арбузы - необычная закуска для любого стола, так что быстрее записывайте рецепт, которым поделилось издание Smak.

Для приготовления вам понадобится: 2-3 кг арбузов, 1 л воды, 1 ст. л. соли и сахара, а также 1 ст. л. уксуса.

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Способ приготовления: Лучше всего солить арбузы в стеклянные банках, так что подготовьте их заранее. Потом возьмите арбуз, помойте его и разрежьте на средние кусочки, не очищая от кожуры. Чтобы ягода пропарилась, ее нужно залить кипятком, закрыть крышкой и оставить на минут 10. После этого, слить воду в кастрюлю, добавить в нее соль и сахар, поставить на огонь и довести до кипения. Варите рассол до полного растворения кристаллов (около 10 минут) и в конце добавьте 1 столовую ложку уксуса. Залейте готовим рассолом арбузы, закатайте банки и переверните вверх дном. Все, заготовка на зиму готова!

К слову, соленые арбузы в качестве закуски отлично подойдут к мясным блюдам, гарнирам из картофеля, овощей, круп. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем ранние арбузы опасны для здоровья.

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