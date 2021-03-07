Весна пришла: как успокоить животное в период половой активности

Времена года играют огромную роль в жизни животных. Именно в весенний период наши питомцы, особенно кошки, подчиняются природе и начинают искать партнера. Если любимец постоянно находится дома и не имеет возможности контактировать с другими животными — начинаются вопли, мечение территории и странное поведение. В этот период как любимец, так и его хозяин может испытывать стресс.

Забота о животных: как успокоить гормоны домашних любимцев весной. Фото: aroundpet.ru

Столичный ветеринар Мария Тарасенко рассказала, как сделать максимально комфортным и спокойным период половой активности.

По словам эксперта, половая активность животных может наступать не только весной. Например, кошки активны круглый год. У собак течки 2 раза в год. Период течки у них зависит от даты рождения.

Когда у животных повышается активность, они хотят больше времени проводить на улице. Поэтому нередки случаи, когда кошки, пытаясь выбраться через окно из квартиры или дома, падают с высоты и травмируются.

"В весенний период рекомендуется использовать "антикошку". Это плотные сетки которые выдерживают вес животного, если та решит выпрыгнуть в окно", — отмечает Мария Тарасенко.

Эксперт отметила, что как кошкам, так и собакам не стоит давать любые гормональные препараты.

"Применять гормональные препараты не рекомендуется (такие как Контрик, Стоп секс, Стоп-интим). Они провоцируют кисты на яичниках, гнойные воспаления матки, опухоли семенников. Есть успокаивающие для животных: KalmVet, Zylkene, феромоны Феливей. Они выравнивают эмоциональный состояние животного и помогают легче пережить течки и период весенней активности. А вообще, если животное не несет племенной ценности, то ее рекомендуют стерилизовать. Это решит очень много проблем ", — рекомендует Мария.

Однако в любом случае перед тем, как давать какие-то препараты домашнему любимцу, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

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