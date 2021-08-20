Третья стадия любви и почему не все пары способны ее пережить

Бывает, что не все в отношениях с любимым человеком идет гладко. А на самом деле это — лишь третья стадия любви, и ее надо суметь пережить вдвоем. Первая стадия любви — когда мы кем-то увлечены, мы под влиянием гормонов дофамина, окситоцина, серотонина, тестостерона и эстрогена. Именно этот взрывной коктейль и рождает тех самых бабочек в животе, когда сердце бьется быстрее, а дыхание перехватывает, пишет menalive.

Отношения (фото из открытых источников)

Вторая стадия это — сопряжения. На этой стадии у партнеров появляются общие цели, чувство влюбленности становится глубже, как правило, и перерастает в брак. Появляются дети, супруги приобретает жилье, машину, планируют будущее и тому подобное.

Третья и самая коварная стадия. Это разочарование. Кажется, что раздражение и почти физическая неприязнь появились сами собой. Еще вчера было все хорошо, а сегодня уже и видеть партнера не хочется. Мы начинаем задерживаться на работе, часто ссоримся. На этом этапе пары очень часто распадаются. Но психологи утверждают, что в браке как в любой организованной системе, могут случиться сбои. И неправильно будет пускать их на самотек. Ошибку надо устранить.

Напомним, в гармоничных отношениях происходит правильный энергетический обмен: оба партнера и берут, и отдают. Но бывают и другие ситуации, в которых кого-то просто используют. Как это определить? Всем людям свойственно ошибаться, но, когда ваш партнер постоянно напоминает вам о случаях, когда вы были неправы, с надеждой вызвать чувство вины — это чистая манипуляция. Если ваш партнер постоянно применяет этот прием, тогда знайте, что его целью является получить то, что ему нужно без оглядки на вас и ваши чувства.

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