Эксперт рассказал, из-за чего зимой чаще всего выпадают волосы

Проблема выпадения волос беспокоит многие. Она может быть связана с генетической предрасположенностью, а также с внешними факторами, такими как стресс, гормональный дисбаланс и дефицит витаминов, ключевыми среди которых являются D и B12. Так, нехватка витамина D – одна из самых распространенных причин выпадения волос у мужчин и женщин, особенно в зимнее время года, пишет Mirror. Считается, что всего 30 минут солнечного света в день или 10 микрограмм витамина D помогают усилить иммунитет, укрепить кости и сохранить здоровье волос.

Девушка (фото из открытых источников)

"Когда в организме не хватает витамина D, кератиноциты в фолликулах волосы не могут регулировать их рост и выпадение. Поэтому нужно прилагать больше усилий к восстановлению", — подчеркнул основатель скандинавского бренда уходных продуктов для волос New Nordic Карл Кристиан.

Он рекомендовал включить в рацион жирную рыбу, красное мясо, яйца (особенно желтки), а также восполнять дефицит витамина с помощью пищевых добавок. Кроме того, Кристиан посоветовал массировать кожу головы во время душа – это поможет очистить ее от жира и отмерших клеток, а также стимулирует рост волос. Потеря волос может быть связана с дефицитом витамина B12, содержащегося в продуктах животного происхождения. Часто волосы становятся ломкими из-за нехватки белка в рационе. Диета, состоящая из нежирного мяса, яиц, рыбы, нежирного сыра, киноа, орехов и тофа поможет справиться с этим.

Напомним, коронавирусное заболевание наносит большой вред организму человека, также от этого страдают волосы. Они теряют блеск, свой красивый цвет и упругость и начинают выпадать. Об этом рассказала врач-дерматолог Наталья Шаманская. Волосы ослабляются после того, как организм страдает от тяжелой интоксикации во время применения терапии от коронавируса. Большие дозы антивирусных, антибактериальных и других необходимых препаратов его ослабляют.

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