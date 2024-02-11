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Сколько цифр вы видите на рисунке: головоломка, разделившая интернет

Загадка с несколькими нарисованными цифрами разделила интернет-пользователей, спорящих о том, сколько же цифр на рисунке.

сегодня, 08:20
Автор:
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Slava Kot
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Головоломка с цифрами кажется довольно простой, однако при более детальном взгляде вы можете изменить свое мнение. Оказывается ответ на вопрос, сколько цифр на этой картинке, не так легко дать. А интернет-пользователи трактуют по-разному эту задачу.

Сколько цифр вы видите на рисунке: головоломка, разделившая интернет

Сколько цифр вы видите на картинке

Вирусная загадка разделила интернет-пользователей и вызвала жаркие дискуссии о том, сколько цифр на рисунке с черным фоном. Некоторые пользователи указывают, что там всего 3 числа, в то время как другие находят гораздо больше. Чаще всего и без каких-либо проблем в этой головоломке находят числа 2, 4, 6 и 9.

Однако некоторые пользователи утверждают, что на изображении присутствует 10 цифр от нуля до девяти. Кроме того, некоторые из этих цифр могут отображаться несколько раз. Как это возможно. Что ж, можете попробовать еще раз внимательнее просмотреть рисунок и попытаться самостоятельно найти все числа, а если вам это не удастся, то ниже есть разгадка.

Интернет-пользователи доказали, что на рисунке действительно можно увидеть все цифры от 0 до 9.

Сколько цифр вы видите на рисунке: головоломка, разделившая интернет - фото 2

Несмотря на разгадку, не все согласны с таким решением и указывают на некоторые недостатки. Больше всего сомнений вызывает число 5, которое больше похоже на английскую букву S. Кроме того, цифра 0 значительно меньше других и больше похожа на букву о.

Однако остальные цифры вполне можно отнести к правильным ответам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о простой математической задаче, которую трудно разгадать взрослым.

Также "Комментарии" писали о детективной головоломке, которую могут решить только такие гении, как Шерлок Холмс. Для задания нужно иметь развитые детективные навыки.



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