Шесть главных навыков, которые избавят от страха публичных выступлений

Множеству людей трудно выступать перед большой аудиторией, если они не делали этого раньше. Так происходит потому, что человек боится "А что обо мне подумают другие?". Психолог Софья Пхаладзе рассказала о приемах, которые помогают побороть страх и справиться со стрессом, передает издание segodnya.

Страх сцены. Фото: unsplash

Даже люди, у которых был опыт выступления перед большим количеством слушателей, тоже боялись это делать. Специалист советует вспоминать об этом каждый раз, когда возникнет подобная ситуация.

Также не нужно настраивать себя на худшее. Лучше сосредоточиться на своих сильных сторонах, и тогда успех не заставит себя ждать.

В любом деле хорошо начать с малого. Софья рекомендует потренироваться дома перед зеркалом, сказать тост на семейном застолье или снять сторис в Instagram. Эти маленькие хитрости подготовят морально к будущему публичному выступлению.

Если же место предстоящего события известно заранее, то лучше приехать и побыть там. Оглядеться, подержать микрофон в руках, посмотреть на зал – в день выступления человек будет чувствовать себя гораздо комфортнее.

Иногда подумать о плохом – хорошая идея. Психолог говорит, что когда человек мысленно проживает наихудший сценарий в голове, то он готов практически ко всему.

Последнее, но самое важное. Выступление придумано для того, чтобы аудитория, которая пришла, поверила вам. А чтобы это произошло, то нужно быть "как рыба в воде", находясь на сцене. Только тогда зрителю будет интересно, и он захочет узнать продолжение рассказа.

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