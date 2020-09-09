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Почему первое впечатление часто бывает ошибочным

Иногда мы склонны обобщать и судить по шаблону

сегодня, 19:54
Автор:

Любовь Блажко

Знакомясь с новым человеком, мы за считанные минуты можем сложить свое мнение о нем. Частенько первое впечатление может оказаться ошибочным. Ирина Кириченко, психолог проекта “Одруження наосліп”, рассказала о том, какие именно факторы влияют на формирование нашего мнения. Об этом пишет издание lemonade.

Почему первое впечатление часто бывает ошибочным

Почему первое впечатление часто бывает ошибочным. Фото: unsplash.

"Встречают по одежке" - это действительно так. Когда мы встречаем мужчину или женщину с состоятельным внешним видом, то авансом дарим ему свое расположение. Нам думается, что раз этот человек так великолепно выглядит, значит и другие его качества должны оказаться не хуже. Но специалист говорит, что это может быть далеко не так. Например, преуспевающая женщина может оказаться плохой женой или хозяйкой. А состоятельный мужчина может быть жадиной. 

Если человек с первых минут проявляет к нам хорошее отношение, то это не может не подкупать. Однако не стоит забывать, что такое поведение может выражаться в желании быть хорошим в глазах других людей. 

Также психолог уверена в том, что абсолютно каждый из нас имеет внешние критерии, которым отдает предпочтение. И если внешность нового знакомого или знакомой нам приятна, то мы начинаем быстрее открываться и уменьшать дистанцию. А в противном случае – мы начинаем относится к человеку с предубеждением, не давая ему возможности проявиться. 

Ирина пришла к выводу, что не нужно сразу же выносить вердикт о своем первом впечатлении. Лучше узнать человека получше, чтобы первое впечатление не сыграло с нами злую шутку. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как быстро стать оптимистом: мнение специалиста.




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