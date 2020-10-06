Пять полезных привычек, которые научат заботиться о своем психическом здоровье

Физические нагрузки, качественный сон и питание напрямую влияют на наше психологическое состояние, уверены специалисты из MENTAL HEALTH FOR UKRAINE.



Как сохранить психическое здоровье. Фото: pixabay

Эксперты назвали 5 ежедневных привычек, которые помогут сделать жизнь гармоничной и здоровой.

Необходимо давать своему организму достаточное количество сна, потому что только тогда мы сможем чувствовать себя продуктивно и правильно усваивать новую информацию. Они рекомендуют спать не менее 7 часов, а если вы целый день проводите перед экраном компьютера, то желательно вечером отправляться на прогулку или пробежку.

Сбалансированное питание необходимо для того, чтобы дать своему телу возможность продуктивно функционировать. Как мы знаем, еда влияет на наш мозг, а значит и на настроение соответственно. Поэтому ежедневный рацион должен состоять из всех необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ.

Регулярные физические нагрузки должны присутствовать в вашем ежедневном режиме дня. Потому что научно доказано, что люди, которые находят время для тренировок, гораздо меньше подвергаются стрессу и имеет хорошую самооценку.

Регулярное общение со своими родными и друзьями тоже имеет огромное влияние на наше психологическое состояние. Потому что качественные человеческие отношения приносят в нашу жизнь уверенность и ощущения счастья.

А вот выбирать содержательные дела нужно для того, чтобы вдохновляться и наполнять свою жизнь смыслом. Термин "содержательные дела" означает ничто иное, как ваши любимые занятия. Когда человек находит для них время, то негативных мыслей и рутины в его жизни становится гораздо меньше.

Ранее "Комментарии" сообщали, ученые выяснили, что ложь негативно влияет на здоровье человека.



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