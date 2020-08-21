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Пройди инициацию: пять испытаний, которые должен пережить мужчина

Пять жизненных испытаний, которые превратят желторотого юнца в настоящего мужчину

сегодня, 14:17
Автор:

Павел Зинченко

Настоящий мужчина должен закалить свой дух с помощью тяжелых испытаний. Речь вовсе не о том, чтобы запрыгнуть в горящий дом или совершить кругосветнее путешествие на простой лодке с веслами. Поверь, обыкновенная жизнь продбросит тебе кучу интересных сюрпризов, после которых ты посмотришь на мир другими глазами. С помощью издания mport мы расскажем тебе о некоторых интересных моментах.

Работа на заводе

Пройди инициацию: пять испытаний, которые должен пережить мужчина

Наверное, ты очень устаешь во время своей работы за компьютером. Коллеги тебя не понимают, шеф тиран и так далее. Мы не требуем, чтобы ты спустился в шахту. Просто попробуй немножко поработать на заводе. Или хотя бы ненадолго устройся грузчиком.

Ни капли в рот

Продержись без алкоголя месяц. Во-первых, это даст возможность разгрузить печень. Во вторых, поймешь насколько сильно ты алкоголик.

Драка, в которой ты пал

После поражения в драке тебя ожидают синяки или даже шрамы, которые придадут мужественности. Что конечно не отменяет того факта, что нужно идти в зал, тренироваться, оттачивать удар и брать реванш.

Пустые карманы

Когда ты на мели, мир кажется другим. Цвета ярче, возможности шире, цены — выше. Поэтому переставай валять дурака и постоянно жаловаться. Берись за дело и исправляй ситуацию.

“Кругленький счет“ в ресторане

Если ты с большим трудом оплатил счет своей возлюбленной, то перешагнул очередную ступень в своей жизни. Самое время задуматься над тем, как бы раздобыть побольше денег. Очень желательно честным путем.

Пережив эти испытания, ты пройдешь самую настоящую инициацию как мужчина. Также издание "Комментарии" расскажет, как выспаться современному мужчине.


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