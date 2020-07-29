Не бойся утренней дремоты: как выспаться современному мужчине

Быть бодрым с самого утра — непростая задача для тех, у кого нарушен график сна. Но теперь настало время узнать, как научиться высыпаться. С помощью портала mport мы наконец решим эту проблему.



Выбирай правильные средства для сна

Вместо того чтобы глотать лекарства или успокоительные, такие люди потребляют мелатонин, аналог естественного гормона, важного для сна. Твой организм сильно зависит от уровня освещения, а поскольку ты не всегда можешь позволить себе во время отдыха находиться в темноте, прием мелатонина помогает организму понять, что пора засыпать.

Не вскакивай с кровати по будильнику

Начни ценить состояние утренней дремоты и не бойся задержаться в ней подольше. Это необычная смесь сна, фантазии и бодрствования, когда любые внешние раздражители оставляют отпечаток на возникающих в сновидениях образах. Если не можешь просыпаться без будильника, поставь на него такую мелодию, которая разбудит медленно и осторожно. Можно установить два звонка через определенный промежуток времени.

Сильно уставать — для сна это не плохо

Лиза Меркурио, сооснователь сети The Bedtime Network, отмечает, что именно физическая активность помогает ей отлично высыпаться. Лиза участвует в марафонах, выкладывается по полной и говорит, что ее можно назвать влюбленной в сон.

Цени свой сон



Во время фазы быстрого сна, или REM-фазы, мозг собирает твои мысли вместе так, как не смог бы в другое время. Умение видеть сны имеет огромное значение для памяти и творчества.

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