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Простые ежедневные ритуалы, которые избавят от стресса

Эксперты рассказали, какие ритуалы помогут улучшить свое эмоциональное состояние

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

При современном ритме жизни сложно ограничить себя от стрессов, нервного напряжения или плохих мыслей, а все из-за постоянной спешки и сильных перегрузок. Это все плохо сказывается на нашем эмоциональном состоянии и провоцирует множество проблем. Если хотите повысить свою стойкость к стрессам, следует выполнять несколько ежедневных и простых ритуалов. 

Простые ежедневные ритуалы, которые избавят от стресса

Какие ежедневные ритуалы помогут снять стресс (фото из открытых источников)

Сделайте минутную паузу

Когда чувствуете, что выходите из себя, просто остановитесь, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов в течение минуты. Постарайтесь ни о чем не думать. Следите за своим дыханием: вдыхайте на 4 счета, задержите дыхание на 1 секунду и выдыхайте на 7 счетов. Такое упражнение успокаивает, останавливает скачущие мысли и помогает услышать внутренний голос с верным решением проблемы.

Сделайте перекус

Признайтесь, как часто в стрессовом графике вы забываете пообедать? Но вы заслуживаете перерыва и расслабления. Не ограничивайтесь быстрым перекусом за компьютером, не употребляйте фастфуд и полуфабрикаты.

Прогуляйтесь

Хорошо сбросить стрессовое состояние поможет и спортивная тренировка, но обычная прогулка на свежем воздухе даст гораздо больше пользы для тела, ума и духа. Ежедневная легкая прогулка в течение 15 минут поможет вам быстрее сконцентрироваться.

Займитесь творчеством

Творчество у многих ассоциируется с детством — ведь именно тогда мы смело придумывали себе увлечения. Не игнорируй своего внутреннего ребенка. Откройся для вдохновения, свежих идей и энергии.

Улучшайте окружающее вас пространство

Мы часто не обращаем внимания на обстановку, в которой проводим большую часть времени. Никто не говорит о ремонте и перестановке. Попробуйте каждый день делать одну вещь для того, чтобы улучшить то, что находится вокруг вас — рабочее место, интерьер комнаты. В офисе поставьте на стол свежие цветы, а дома расставьте ароматические свечи. Даже небольшие изменения поднимут настроение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие методы помогут снять стресс всего за 45 секунд.


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Источник: https://lisa.ru/zdorovye/612282-prostejshie-ezhednevnye-ritualy-kotorye-izbavyat-ot-stressa/
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