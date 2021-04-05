Простые ежедневные ритуалы, которые избавят от стресса

При современном ритме жизни сложно ограничить себя от стрессов, нервного напряжения или плохих мыслей, а все из-за постоянной спешки и сильных перегрузок. Это все плохо сказывается на нашем эмоциональном состоянии и провоцирует множество проблем. Если хотите повысить свою стойкость к стрессам, следует выполнять несколько ежедневных и простых ритуалов.

Какие ежедневные ритуалы помогут снять стресс (фото из открытых источников)

Сделайте минутную паузу

Когда чувствуете, что выходите из себя, просто остановитесь, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов в течение минуты. Постарайтесь ни о чем не думать. Следите за своим дыханием: вдыхайте на 4 счета, задержите дыхание на 1 секунду и выдыхайте на 7 счетов. Такое упражнение успокаивает, останавливает скачущие мысли и помогает услышать внутренний голос с верным решением проблемы.

Сделайте перекус

Признайтесь, как часто в стрессовом графике вы забываете пообедать? Но вы заслуживаете перерыва и расслабления. Не ограничивайтесь быстрым перекусом за компьютером, не употребляйте фастфуд и полуфабрикаты.

Прогуляйтесь

Хорошо сбросить стрессовое состояние поможет и спортивная тренировка, но обычная прогулка на свежем воздухе даст гораздо больше пользы для тела, ума и духа. Ежедневная легкая прогулка в течение 15 минут поможет вам быстрее сконцентрироваться.

Займитесь творчеством

Творчество у многих ассоциируется с детством — ведь именно тогда мы смело придумывали себе увлечения. Не игнорируй своего внутреннего ребенка. Откройся для вдохновения, свежих идей и энергии.

Улучшайте окружающее вас пространство

Мы часто не обращаем внимания на обстановку, в которой проводим большую часть времени. Никто не говорит о ремонте и перестановке. Попробуйте каждый день делать одну вещь для того, чтобы улучшить то, что находится вокруг вас — рабочее место, интерьер комнаты. В офисе поставьте на стол свежие цветы, а дома расставьте ароматические свечи. Даже небольшие изменения поднимут настроение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие методы помогут снять стресс всего за 45 секунд.

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