Эксперты рассказали, как снять стресс за 45 секунд

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Светлана Шкурупий
В современном мире сложно не поддаваться стрессу, беспокойству или тревожности, потому что их провоцируют многие факторы. Но нужно уметь вовремя взять себя в руки и абстрагироваться от различных проблем и недопонимания.
Как быстро избавиться от стресса (фото из открытых источников)
Эксперты рассказали, какие способы помогут снять легкий стресс и нервное напряжение всего за 45 секунд:
Чтение стихов
Если вам нравится поэзия, то она может стать вашей "палочкой-выручалочкой" на рабочем месте, когда у вас возникает раздражение, беспокойство или злость. Просто возьмите книгу и прочитайте 1-2 стиха, чтобы отвлечься и успокоиться.
Выпуск пара
Если вы чувствуете, что ваше терпение уже на пределе, тогда встаньте, пройдитесь, сделайте легкую зарядку или прогуляйтесь по свежему воздуху.
Ароматерапия
Не нужно недооценивать силу запахов. Да, в офисе не стоит пользоваться аромолампой, но обеспечить себе в кабинете свежий и приятный запах поможет обычный апельсин. Он не только приятный на вкус и полезный для здоровья, но еще и очень бодрит.
Медитация
Если вы начинаете сильно нервничать, постарайтесь сесть поудобнее, расслабиться и помедитировать. Подумайте о чем-то приятном, закройте глаза и медленно сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов с задержкой дыхания.
Музыка
Еще один эффективный способ быстро избавиться от стресса и плохих эмоций. Любимая музыка поможет отвлечься, расслабиться, придаст сил и зарядит позитивом.
Напомним, эксперты заявили, что стресс может распространяться подобно инфекционному заболеванию.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые подтвердили связь между стрессом и развитием язвы желудка.
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