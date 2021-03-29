Эксперты рассказали, как снять стресс за 45 секунд

В современном мире сложно не поддаваться стрессу, беспокойству или тревожности, потому что их провоцируют многие факторы. Но нужно уметь вовремя взять себя в руки и абстрагироваться от различных проблем и недопонимания.

Как быстро избавиться от стресса (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, какие способы помогут снять легкий стресс и нервное напряжение всего за 45 секунд:

Чтение стихов

Если вам нравится поэзия, то она может стать вашей "палочкой-выручалочкой" на рабочем месте, когда у вас возникает раздражение, беспокойство или злость. Просто возьмите книгу и прочитайте 1-2 стиха, чтобы отвлечься и успокоиться.

Выпуск пара

Если вы чувствуете, что ваше терпение уже на пределе, тогда встаньте, пройдитесь, сделайте легкую зарядку или прогуляйтесь по свежему воздуху.

Ароматерапия

Не нужно недооценивать силу запахов. Да, в офисе не стоит пользоваться аромолампой, но обеспечить себе в кабинете свежий и приятный запах поможет обычный апельсин. Он не только приятный на вкус и полезный для здоровья, но еще и очень бодрит.

Медитация

Если вы начинаете сильно нервничать, постарайтесь сесть поудобнее, расслабиться и помедитировать. Подумайте о чем-то приятном, закройте глаза и медленно сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов с задержкой дыхания.

Музыка

Еще один эффективный способ быстро избавиться от стресса и плохих эмоций. Любимая музыка поможет отвлечься, расслабиться, придаст сил и зарядит позитивом.

Напомним, эксперты заявили, что стресс может распространяться подобно инфекционному заболеванию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые подтвердили связь между стрессом и развитием язвы желудка.

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