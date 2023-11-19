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Простая математическая задача, которую взрослым трудно разгадать

Пользователи имеют несколько вариантов ответов на эту математическую головоломку, однако, какой же действительно правильный ответ на эту загадку.

сегодня, 08:15
Автор:
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Slava Kot
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Эта математическая головоломка ни для кого не должна создать серьезных проблем, ведь в ней использованы только три основных математических действия, которые изучают в начальной школе: сложение, вычитание и умножение. Однако не каждый может правильно решить эту задачу. Проверьте ниже, правильно ли вы посчитали.

Простая математическая задача, которую взрослым трудно разгадать

Простая математическая задача, которую взрослым трудно разгадать

Если вы внимательно изучали в школе математику, то даже во взрослом возрасте у вас не должно возникнуть проблемы, чтобы решить эту задачу. Однако взрослые часто забывают важный принцип выполнения действий при решении уравнений.


Итак, знаете ли вы, сколько будет 5-5х5? Вычислите в своей голове, а затем сравните свой результат с ответом ниже. Интересно, можете ли вы сделать это лучше, чем многие взрослые.

Прежде чем дать правильный результат математической головоломки, вы должны помнить, в какой последовательности нужно вычитать, умножать и добавлять.

Итак, сначала мы должны совершить действие умножения – 5х5=25. Математические действия вычитания и сложения равносильны, поэтому мы начинаем решать уравнение слева на право. Сначала производим действие вычитания – 5-25=-20, а затем добавление – -20 5=-15.

Таким образом, правильный ответ на математическую головоломку 5-5х5+5 будет -15. Если вы получили другой результат, это означает, что вы не совсем помните порядок действий. Это следует знать, чтобы в следующий раз не совершить подобную ошибку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о математической головоломке со скобками, которую сложно решить взрослым.

Также "Комментарии" писали, что американцы не смогут назвать эту европейскую страну.



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