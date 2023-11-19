Эта математическая головоломка ни для кого не должна создать серьезных проблем, ведь в ней использованы только три основных математических действия, которые изучают в начальной школе: сложение, вычитание и умножение. Однако не каждый может правильно решить эту задачу. Проверьте ниже, правильно ли вы посчитали.



Простая математическая задача, которую взрослым трудно разгадать

Если вы внимательно изучали в школе математику, то даже во взрослом возрасте у вас не должно возникнуть проблемы, чтобы решить эту задачу. Однако взрослые часто забывают важный принцип выполнения действий при решении уравнений.

Итак, знаете ли вы, сколько будет 5-5х5? Вычислите в своей голове, а затем сравните свой результат с ответом ниже. Интересно, можете ли вы сделать это лучше, чем многие взрослые.

Прежде чем дать правильный результат математической головоломки, вы должны помнить, в какой последовательности нужно вычитать, умножать и добавлять.

Итак, сначала мы должны совершить действие умножения – 5х5=25. Математические действия вычитания и сложения равносильны, поэтому мы начинаем решать уравнение слева на право. Сначала производим действие вычитания – 5-25=-20, а затем добавление – -20 5=-15.

Таким образом, правильный ответ на математическую головоломку 5-5х5+5 будет -15. Если вы получили другой результат, это означает, что вы не совсем помните порядок действий. Это следует знать, чтобы в следующий раз не совершить подобную ошибку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о математической головоломке со скобками, которую сложно решить взрослым.

Также "Комментарии" писали, что американцы не смогут назвать эту европейскую страну.