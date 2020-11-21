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Почему зима - не повод отказаться от пробежек

Бегать можно не только летом или весной, но и зимой. Даже не можно, а нужно

сегодня, 10:47
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас в теплое время года любили проводить время на пробежке. И сейчас все они начинают сворачивать свою беговую деятельность (или уже свернули), потому что зима близко и становится холодно. Но поверте, зима совсем не является уважительной причиной, чтобы отказываться от бега. И сегодня мы объясним почему.

Почему зима - не повод отказаться от пробежек

Почему стоит бегать зимой

Причины

Зимой ты постоянно носишь пальто или пуховик поверх свитера или пиджака. Таким образом рельеф твоего тела на целых три месяца скрыт под слоем одежды. А бег подсушит калории, которыми активно запасаешься, дабы не замерзнуть.

Не замерзнешь

Холод очень быстро приучит тебя к занятиям спортом. Мы рекомендуем побольше бегать — чем дальше ты забежишь, тем больше калорий будет сожжено, когда на последнем дыхании ты будешь добираться домой.

Время

Тебе не прийдется тратить много времени на путь в тренажерку, ведь ты сможешь сделать пробежку прямо по периметру твоего жилого массива. Таким же образом будут сохранены и финансы.

Характер

Зимние пробежки — это нелегкое занятие. Именно поэтому они помогут тебе развить дисциплинированность и мужскую силу духа.

Знакомства

Ненормальных, которые будут бегать зимой не очень много. Но если встретишь таких — вам явно будет о чем поболтать во время пробежки. Особенно, если этим неожиданным напарником окажется милая девушка.

Как видишь, причин отказываться от бега нет, а вот активизироваться зимой — целых пять. Если хорошо подумать — можно найти и другие. Поэтому не ленись ы доставай свою спортивную одежду — она пригодится. Также издание "Комментарии" расскажет, можно ли бегать на голодный желудок.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/728210-sem-prichin-ustroit-probezhku-v-holoda
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