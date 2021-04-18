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Почему время дороже денег: что об этом говорят ученые

Исследователи из Гарварда доказали, что погоня за деньгами не делает человека счастливее

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В жизни каждого человека есть только один невозобновляемый ресурс — время, поэтому его нужно ценить и не тратить впустую. Ученые из Гарвардского университета провели исследование и заявили, почему время дороже денег.

Почему время дороже денег: что об этом говорят ученые

Время дороже денег (фото из открытых источников)

Специалисты опросили более 100 тысяч работников по всему миру и выяснили, что люди, которые меньше работают и не тратят времени на выполнение однообразных рутинных задач, более удовлетворены своей жизнью, в частности карьерой и отношениями.

Кажется, что результаты исследования очевидны. Однако эксперты доказывают обратное: современный мир построен таким образом, что стремление к финансовому успеху и карьерному росту превратилось в естественную одержимость. Когда мы знакомимся с человеком, то сразу интересуемся, кем он работает и чем увлекается, но не спрашиваем, что делает его счастливым в жизни. 

Ученые подчеркнули, что самым ценным ресурсом в информационную эпоху стало время. Постоянная занятость на работе приводит к тому, что мы посвящаем все больше времени карьере, чем семье, работаем больше, чем отдыхаем, не успевая наслаждаться жизнью и важными моментами. Недостаток времени и постоянная усталость, вызванная напряженным графиком работы, приводят к депрессии, а это влияет на продуктивность, в результате вы придете к финансовым потерям. 

Если хотите проводить время с пользой и при этом не терять работу, то эксперты рекомендуют ограничить пребывание в социальных сетях. Тратьте на обновление ленты и сообщения в мессенджере не больше нескольких минут за перерыв. Также постарайтесь планировать свой досуг и займитесь волонтерством.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как исследователи объясняют возникновение любви с первого взгляда.


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Источник: https://7sisters.ru/karera/105665-pochemu-vremya-dorozhe-deneg-ob-yasnyayut-uchenyie.html
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