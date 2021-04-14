Любовь с первого взгляда: как это объясняют ученые

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Светлана Шкурупий
Исследователи из Сиракузского университета выяснили, насколько быстро у человека к кому-то может возникнуть симпатия или сексуальное влечение и какие процессы в этот период происходят в организме.
как работает любовь с первого взгляда (фото из открытых источников)
Ученые заявляют, что человеческий мозг сконцентрирован на размножении, даже если сознательно мы не намерены вступать с человеком в интимные отношения. Это заложено в нас самой природой – мы ориентированы на выживание. И согласно исследованию, чтобы проникнуться к кому-то симпатией или почувствоваться сексуальное влечение человеку нужна всего одна пятая секунды. В этот период в организме происходит химическая реакция, которая усиливает выработку дофамина и серотонина (гормонов удовольствия и счастья). И этот процесс происходит достаточно быстро.
Стремительный выброс гормонов может вызвать ощущение эйфории, мощный прилив чувств – это и есть то, что мы называем влюбленностью с первого взгляда.
Эксперты отмечают, что это всего лишь первый шаг формирования любовной привязанности. Когда мы проводим физическую оценку потенциального партнера (чаще всего бессознательно), в мозгу запускаются уже другие процессы.
Напомним, что доктор психологических наук Колин Клиффорд объяснил, почему люди чувствуют на себе чужой взгляд. Это одно из самых интересных явлений, доказывающих, что в нашем мозге присутствуют особые "системы" восприятия. Феномен "чувствовать спиной" чужой взгляд направлен на умение приспособиться к изменениям внешнего мира.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психотерапевт Марина Фатеева рассказала, как понять, что у ваших отношений есть будущее. Специалист выделяет несколько ключевых факторов, которые говорят о положительном развитии любовной истории.
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