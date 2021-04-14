logo
Русский Українська

BTC/USD

64336.36

ETH/USD

2388.62

LTC/USD

271.25

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Любовь с первого взгляда: как это объясняют ученые
commentss НОВОСТИ Все новости

Любовь с первого взгляда: как это объясняют ученые

Ученые рассказали, как «работает» любовь с первого взгляда и что происходит в нашем организме в этот момент

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи из Сиракузского университета выяснили, насколько быстро у человека к кому-то может возникнуть симпатия или сексуальное влечение и какие процессы в этот период происходят в организме.

Любовь с первого взгляда: как это объясняют ученые

как работает любовь с первого взгляда (фото из открытых источников)

Ученые заявляют, что человеческий мозг сконцентрирован на размножении, даже если сознательно мы не намерены вступать с человеком в интимные отношения. Это заложено в нас самой природой – мы ориентированы на выживание. И согласно исследованию, чтобы проникнуться к кому-то симпатией или почувствоваться сексуальное влечение человеку нужна всего одна пятая секунды.  В этот период в организме происходит химическая реакция, которая усиливает выработку дофамина и серотонина (гормонов удовольствия и счастья). И этот процесс происходит достаточно быстро. 

Стремительный выброс гормонов может вызвать ощущение эйфории, мощный прилив чувств – это и есть то, что мы называем влюбленностью с первого взгляда.

Эксперты отмечают, что это всего лишь первый шаг формирования любовной привязанности. Когда мы проводим физическую оценку потенциального партнера (чаще всего бессознательно), в мозгу запускаются уже другие процессы. 

Напомним, что доктор психологических наук Колин Клиффорд объяснил, почему люди чувствуют на себе чужой взгляд. Это одно из самых интересных явлений, доказывающих, что в нашем мозге присутствуют особые "системы" восприятия. Феномен "чувствовать спиной" чужой взгляд направлен на умение приспособиться к изменениям внешнего мира.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психотерапевт Марина Фатеева рассказала, как понять, что у ваших отношений есть будущее. Специалист выделяет несколько ключевых факторов, которые говорят о положительном развитии любовной истории.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://7sisters.ru/seks-i-otnosheniya/117304-kak-rabotaet-ljubov-s-pervogo-vzgljada-objasnjajut-uchenye.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ