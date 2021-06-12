logo
Русский Українська

BTC/USD

35888.03

ETH/USD

2431.06

LTC/USD

161.76

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

33.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Почему важно делать перерывы во время работы и учебы
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему важно делать перерывы во время работы и учебы

Специалисты отслеживали, как в мозге изменяется активность при изучении нового

сегодня, 01:45
Автор:

Ольга Чародий

Длительный процесс обучения и работы — это не лучшая идея, если совсем нет перерывов. Почему важно иногда отвлекаться на что-то другое — читайте дальше.

Почему важно делать перерывы во время работы и учебы

Перерывы во время работы (фото из открытых источников)

Ученые доказали, что короткие перерывы на самом деле очень нужны для того, чтобы мозг работал лучше и мог быстрее усваивать новую информацию. Поэтому слишком активные рабочие и учебные будни обязательно стоит разбавлять отдыхом, передает newsyou.

Ученые из американского Национального института здравоохранения следили за добровольцами и составили специфическую карту активности мозга. Специалисты отслеживали, как в мозге изменяется активность при изучении нового. Выяснилось, что наличие коротких перерывов позволяет повысить эффективность любой работы.

Это еще одно доказательство того, что отдых является важной составляющей любой умственной дельности, поэтому не стоит делать акцент только на работу или учебу, забывая о свободном времени. Дело в том, что именно во время перерывов мозг начинает "расставлять" информацию на свои места. А вот длительный процесс обучения может помешать качественному познанию. Поэтому бойтесь то час-два делать разминку, переключать внимание на что-то другое, а также четко отделяйте выходные и отпуск от работы.

Как сообщали ранее в Америке появился  новый сервис для знакомств Schmooze, где мужчины и  женщины подбираются себе пару на основе мемов. Основательница приложения начала общаться с будущим мужем благодаря похожему чувству юмора. И решила придумать сервис для знакомств, в основе которого — "алгоритм юмора". Приложение стал набирать популярность благодаря продвижению в TikTok.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsyou.info/korotkie-pereryvy-pozvolyayut-mozgu-luchshe-obuchatsya
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ