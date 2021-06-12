Почему важно делать перерывы во время работы и учебы

Длительный процесс обучения и работы — это не лучшая идея, если совсем нет перерывов. Почему важно иногда отвлекаться на что-то другое — читайте дальше.

Перерывы во время работы (фото из открытых источников)

Ученые доказали, что короткие перерывы на самом деле очень нужны для того, чтобы мозг работал лучше и мог быстрее усваивать новую информацию. Поэтому слишком активные рабочие и учебные будни обязательно стоит разбавлять отдыхом, передает newsyou.

Ученые из американского Национального института здравоохранения следили за добровольцами и составили специфическую карту активности мозга. Специалисты отслеживали, как в мозге изменяется активность при изучении нового. Выяснилось, что наличие коротких перерывов позволяет повысить эффективность любой работы.

Это еще одно доказательство того, что отдых является важной составляющей любой умственной дельности, поэтому не стоит делать акцент только на работу или учебу, забывая о свободном времени. Дело в том, что именно во время перерывов мозг начинает "расставлять" информацию на свои места. А вот длительный процесс обучения может помешать качественному познанию. Поэтому бойтесь то час-два делать разминку, переключать внимание на что-то другое, а также четко отделяйте выходные и отпуск от работы.

Как сообщали ранее в Америке появился новый сервис для знакомств Schmooze, где мужчины и женщины подбираются себе пару на основе мемов. Основательница приложения начала общаться с будущим мужем благодаря похожему чувству юмора. И решила придумать сервис для знакомств, в основе которого — "алгоритм юмора". Приложение стал набирать популярность благодаря продвижению в TikTok.

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