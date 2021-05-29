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Главная Новости Досуг отношения В США заработал новый сервис для знакомства, где выбирать пару нужно с помощью мемов
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В США заработал новый сервис для знакомства, где выбирать пару нужно с помощью мемов

Сервис уже доступен на iOS и Android

сегодня, 20:35
Автор:

Ольга Чародий

В США появился сервис для знакомств Schmooze, где пары подбираются на основе любимых мемов. Основательница приложения начала общаться с будущим мужем благодаря похожему чувству юмора. И решила придумать сервис для знакомств, в основе которого — "алгоритм юмора".

В США заработал новый сервис для знакомства, где выбирать пару нужно с помощью мемов

Сервис для знакомства (фото из открытых источников)

Как сообщает TechCrunch, Schmooze привлек инвестиции в 270 000 долларов от фонда Ulu Ventures и других компаний. Приложение стал набирать популярность благодаря продвижению в TikTok. Пользователи Schmooze выбирают мемы с помощью свайпа, затем программа подбирает пару. Также учитываются интересы и сфера деятельности пользователей

Сервис уже доступен на iOS и Android. Сейчас Schmooze скачали более 10 000 раз, благодаря приложению образовалось более 90 тысяч пар. В программу ежедневно добавляются по 200 мемов и шуток, а старые удаляются.

Schmooze создала Видья Мадхаван. Она выросла и училась на инженера-механика в Индии, после чего поступила в бизнес-школу Стэнфорда. Однажды девушка написала десяти незнакомцам с LinkedIn, чтобы разобраться, стоит ли поступать на аспирантуру в Калифорнии. Только с одним из них она продолжила общение, причем почти все их 200 сообщений были наполнены шутками. В итоге друг по переписке стал мужем Видьи. По мнению Мадхаван, чувство юмора может свести людей, а многие представители поколения Z давно общаются с помощью мемов.

Напомним, после знакомства с девушкой крайне важно начать правильное общение. И речь не только о темах разговоров, но и о том, с какой интонацией говорить и какой тон более уместный в той или другой ситуации. Сегодня мы дадим тебе несколько советов по этому вопросу.


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Источник: https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_9ff54c33-d191-4f6b-b915-c7957be1b0af
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